Interview "Tu as besoin de ce type de personnalité" : Alexis Saelemaekers révèle ce qui fait la force des Diables Rouges

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers depuis Seattle
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"Tu as besoin de ce type de personnalité" : Alexis Saelemaekers révèle ce qui fait la force des Diables Rouges
Photo: © photonews

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Alexis Saelemaekers n'a jamais été aussi bien installé à l'AC Milan. Après des années marquées par les doutes et les prêts, le Diable Rouge récolte enfin les fruits de sa progression.

Le parcours d'Alexis Saelemaekers n'a pas été linéaire. Après des débuts prometteurs à l'AC Milan à son arrivée en 2020, il a été prêté à Bologne puis à la Roma. À ce moment-là, beaucoup pensaient que son aventure en Lombardie touchait à sa fin.

De la pression à chaque match

Il n'en était rien. La saison dernière, Saelemaekers a retrouvé une place importante au sein de l'effectif milanais. Le club lui a témoigné sa confiance en prolongeant son contrat jusqu'en 2031.

Selon le Diable Rouge, son passage en Italie l'a changé non seulement sportivement, mais aussi humainement. Il comprend mieux ce qu'on attend d'un joueur dans un grand club.

"À Milan, il y a de la pression chaque semaine", a-t-il expliqué depuis le camp de base à Seattle. "Tu dois sans cesse prouver que tu peux tenir ce niveau. Cela m'a apporté beaucoup de maturité. Pas comme footballeur, mais aussi comme homme. Je comprends mieux comment gérer les émotions et à quel moment prendre certaines décisions pendant un match."

Saelemaekers arrière droit ?

Cette progression se reflète dans son rôle sur le terrain. Saelemaekers est depuis des années l'un des joueurs les plus polyvalents de la sélection belge. Contre la Croatie, il a été utilisé comme piston, mais il peut aussi évoluer comme ailier ou même comme défenseur.

Lire aussi… Le plus gros "ambianceur" du vestiaire, c'est lui : "Ca fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça avec nous"

"Je n'ai jamais eu de problème avec les différents postes. Pour moi, l'essentiel, c'est d'être utile à l'équipe. Je jouerai là où le coach a besoin de moi. Oui, j'ai déjà prouvé que je pouvais le faire comme arrière droit."

Cet état d'esprit correspond à celui qui anime les Diables Rouges. Après des victoires convaincantes contre la Croatie et la Tunisie en préparation, le groupe de Rudi Garcia a pris la direction des États-Unis avec de la confiance et des certitudes.

Selon lui, cette cohésion peut devenir une arme importante au Mondial. "Tu sens que tout le monde se sent bien dans ce groupe. Cela peut sembler un détail, mais dans un tournoi où tu vis ensemble pendant des semaines, c'est extrêmement important. On ne gagne pas uniquement grâce à la bonne ambiance, mais elle compte quand les choses deviennent plus difficiles."

Le décalage horaire se fait sentir

Il prend l'exemple de Diego Moreira, dont la bonne humeur et l'enthousiasme sont appréciés au sein du vestiaire. "Il amène toujours de l'énergie. Tu as besoin de ce type de personnalité lors d'un long tournoi."

Saelemaekers a dû s'habituer au gros décalage horaire entre la Belgique et la côte ouest des États-Unis. "Pour être honnête, la première nuit n'a pas été simple", a-t-il reconnu en riant. "Tu te réveilles plusieurs fois et ton corps ne sait pas quelle heure il est. Mais nous avons ici toutes les installations pour nous adapter le plus vite possible. Chaque jour, ça va un peu mieux."

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