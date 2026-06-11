Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/06

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Vingt buts en D1, 600 000 € de valeur : Genk pourrait réaliser un très joli coup

Le Racing Genk aurait formulé une première offre pour Elias Filet, attaquant franco-martiniquais de 24 ans, auteur de vingt réalisations dans le championnat suisse cette saison. Le Celtic Glasgow et le FC Lorient seraient également intéressés par le profil du Parisien de naissance. (Lire la suite)