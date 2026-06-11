Arthur Theate sur le banc contre l'Égypte ? "Il faut penser en termes de duos"

Scott Crabbé, journaliste football
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Arthur Theate sur le banc contre l'Égypte ? "Il faut penser en termes de duos"
Photo: © photonews
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Le principal point d'interrogation des Diables Rouges semble se situer en défense. Quelles options Rudi Garcia privilégiera-t-il ? Frank Boeckx lui conseille de favoriser les automatismes naturels.

Dans sa liste, Rudi Garcia a inclus cinq défenseurs centraux : Zeno Debast, Arthur Theate, Brandon Mechele, Nathan Ngoy et Koni De Winter. Amadou Onana a également été testé un cran plus bas mais n'a pas forcément rassuré dans l'arrière-garde. Axel Witsel peut également reculer d'un cran, mais il ne s'agit là non plus pas d'une option prioritaire.

Dès lors, quelle charnière centrale choisir ? Lors des qualifications, l'association la plus courante était la paire Debast - Theate. Mais le premier cité reste sur une saison compliquée par les blessures et est d'ailleurs toujours à l'infirmerie.

Des profils différents, des complémentarités à exploiter

Sur Sporza, Frank Boeckx estime que Nathan Ngoy est son remplaçant naturel. L'ancien défenseur du Standard a d'ailleurs débuté les deux matchs amicaux contre la Croatie et la Tunisie : "Il me semble être un choix évident".

Mais le consultant ne voit par Arthur Theate à ses côtés, il privliégierait Brandon Mechele. L'ancien gardien d'Anderlecht estime que le défenseur brugeois a une carte à jouer grâce à ses automatismes avec Maxim De Cuyper, travaillés en Venise du Nord. "Il faut penser un peu en termes de duos. En équipe nationale, on a peu de temps pour s'entraîner ensemble. Il faut saisir chaque complicité que l'on peut apporter des clubs".

Des choix forts à faire contre l'Égypte 

Arthur Theate est pourtant une valeur sûre de Rudi Garcia, débutant les six derniers matchs à enjeu, en qualification. Il pourrait former avec Nathan Ngoy une paire en forme de clin d'oeil aux formateurs du Standard. Mais moins au Club de Bruges.

De son côté, Brandon Mechele n'a débuté que deux matchs à enjeu sous Rudi Garcia : le premier...et le dernier, formant un duo avec Arthur Theate à Sclessin contre le Liechtenstein, avec même un but à la clé.

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