Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !

Présent en conférence de presse ce jeudi, Thibaut Courtois a laissé échapper une petite bombe : le portier des Diables Rouges n'écarte pas l'idée que cette Coupe du Monde 2026 soit sa dernière, voire qu'il arrête après le tournoi.

Est-ce vraiment une surprise ? À 34 ans, Thibaut Courtois semble considérer de plus en plus concrètement de raccrocher les gants avec l'équipe nationale. Une décision qu'il n'annoncera pas tout de suite : le portier du Real Madrid se donne le temps de la réflexion durant cette Coupe du Monde 2026. Mais elle pourrait bien être sa dernière, et même son dernier grand tournoi.

"J'ai tout de même 34 ans. Quand je me suis fait les croisés à l'époque, j'ai réfléchi pendant ma période de repos", reconnaît-il. L'épisode l'ayant éloigné de la sélection sous Domenico Tedesco (qu'il ne nommera pas) lui a aussi permis de "goûter" à la vie sans programme international.

Thibaut Courtois a réfléchi durant ses blessures récentes

"Avec ce qui s'est passé sous le précédent sélectionneur, les semaines sans sélection étaient synonymes de repos. Tu t'enlèves la pression de jouer 4 matchs en deux semaines. Quand tu vas en équipe nationale, ton corps ne se repose pas", souligne Thibaut Courtois, qui a régulièrement eu des petits bobos ces dernières années.

"J'ai souvent eu des petites blessures aux adducteurs. La rupture du tendon contre Manchester City était un autre moment qui m'a fait réfléchir", confesse-t-il devant la presse ce jeudi. "Parfois, tu te dis qu'il faut t'accorder du repos. Et il faut aussi penser à la relève : il y a du talent avec Senne, Mike, qui attend son heure".



Une annonce pourrait donc suivre après cette Coupe du Monde, qui a de grandes chances d'être le dernier tournoi disputé par celui qui dispute son quatrième Mondial avec les Diables Rouges. "Je vais prendre le temps de la réflexion, laissons passer le tournoi et je verrai après", conclut Thibaut Courtois.Suis