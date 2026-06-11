Catastrophe à quelques jours du Mondial : le Maroc perd deux joueurs importants

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Catastrophe à quelques jours du Mondial : le Maroc perd deux joueurs importants
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Le Maroc n'abordera pas la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique dans les meilleures conditions. Deux joueurs importants manqueront le Mondial 2026, obligeant Mohamed Ouahbi, le belgo-marocain à adapter son groupe.

Après le Brésil et les Pays-Bas, le Maroc est aussi touché par les blessures avant le début de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli ne participeront pas au Mondial 2026, un coup dur pour les Lions de l'Atlas.

Les dernières évaluations médicales ont confirmé qu'ils ne seraient pas en mesure de jouer le tournoi. Un contretemps dont se serait bien passé le Schaerbeekois Mohamed Ouahbi à quelques jours du premier match. Le Maroc perd deux joueurs d'expérience.

Deux nouveaux joueurs dans la liste du Maroc

Pour compenser ces absences, le sélectionneur a fait appel à Marwane Saadane et Amine Sbaï. Les deux joueurs rejoignent le groupe dans la dernière ligne droite avant le début de la compétition et tenteront d'apporter leur contribution si l'occasion se présente.

L'un des favoris comme premier adversaire

Le Brésil sera le premier adversaire du Maroc dans cette Coupe du monde. La rencontre est programmée dans la nuit de dimanche (minuit) à lundi. Les hommes de Mohamed Ouahbi affronteront ensuite l'Écosse et Haïti lors de la phase de groupes.

Un beau parcours en 2022

Le Maroc avait surpris lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Après un nul contre la Croatie, les Lions de l'Atlas avaient battu la Belgique puis le Canada pour terminer en tête de leur groupe.

La sélection marocaine avait éliminé l'Espagne aux tirs au but. Le Portugal avait subi le même sort en quarts de finale, permettant au Maroc d'atteindre le dernier carré. Le parcours s'était arrêté contre la France en demi-finale. Battus ensuite par la Croatie lors du match pour la troisième place, les Marocains avaient quitté le Qatar avec une quatrième place mondiale.

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