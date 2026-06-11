C'est officiel : Keisuke Goto quitte Anderlecht pour la Bundesliga

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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C'est officiel : Keisuke Goto quitte Anderlecht pour la Bundesliga

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Keisuke Goto quitte définitivement Anderlecht pour rejoindre Fribourg cet été. Après une saison réussie à Saint-Trond, l'attaquant japonais va découvrir la Bundesliga. Le transfert est estimé à 11 millions d'euros, bonus compris, et marque une nouvelle étape dans sa carrière.

Le SC Fribourg a officiellement mis le grappin sur l'attaquant Keisuke Goto, qui s'apprête à découvrir l'ambiance des stades allemands. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le montant global de cette transaction s'élève à 11 millions d'euros, en incluant plusieurs primes de performance négociées entre les parties.

Son passage en prêt à Saint-Trond lui a permis de franchir un cap. Régulièrement décisif, l'attaquant japonais a inscrit 13 buts et délivré 8 passes décisives en 40 rencontres, des statistiques qui ont attiré l'attention de plusieurs clubs étrangers.

Finaliste de l'Europa League cette saison

En rejoignant Fribourg, Goto débarque dans un club qui a le vent en poupe. Les Allemands ont atteint la finale de l'Europa League cette saison et ont terminé à la septième place du championnat. Un environnement compétitif pour la suite de sa carrière.

Pas de retour à Anderlecht, le Japonais voulait quelque chose de nouveau et plus relevé

Le Japonais estimait qu'il était temps de relever un nouveau défi après sa saison réussie au STVV. Sa célébration face aux Mauves en Champions' Play-offs avait laissé peu de place au doute concernant ses intentions.

Le club le voulait vraiment

Goto a expliqué les raisons qui l'ont poussé à rejoindre Fribourg. "Dès le début, j'ai senti que la direction me voulait vraiment, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai choisi Fribourg", a confié le Japonais. Un élément qui a pesé dans sa décision.

Place au Mondial pour Goto

Le joueur aura les yeux tournés vers la Coupe du monde 2026. Le Japon partage le Groupe F avec les Pays-Bas, la Suède et la Tunisie. Une belle occasion pour le nouvel attaquant de Fribourg de se montrer sur la scène internationale.

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