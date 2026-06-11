Excès d’infractions routières : Daan Heymans devant le tribunal

Daan Heymans a comparu ce mercredi devant le tribunal de police de Hasselt pour utilisation d'un téléphone au volant et incapacité à présenter un permis de conduire. Le jugement sera rendu le 26 juin.

Joueur du Sporting Charleroi entre 2022 et 2025, et depuis lors au Racing Genk, Daan Heymans a comparu ce mercredi devant le tribunal de police de Hasselt, apprennent nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws.

Le médian offensif de 26 ans a en effet été interpellé au volant avec son téléphone portable à la main droite et n'a pas été en mesure de présenter son permis de conduire. Daan Heymans était absent du tribunal et a été représenté par son avocat.

L'argument du casier judiciaire vierge utilisé par la défense n'a pas convaincu le parquet. "Il a également 29 amendes à son actif pour infractions routières. Le terme « vierge » est donc à nuancer", relate Het Laatste Nieuws.

Verdict le 26 juin pour Daan Heymans

Le tribunal a prononcé une amende de 240 euros et une suspension de permis de conduire de 15 jours pour utilisation d'un téléphone portable au volant, suspension qu'il avait déjà purgée suite à un retrait immédiat de son permis. Une amende supplémentaire de 80 euros a été requise pour défaut de présentation de son permis de conduire.



En fin d'audience, toujours selon HLN, la défense aurait demandé qu'une suspension de permis supplémentaire ne soit pas prononcée à l'encontre de Daan Heymans. "Il a besoin de son permis de conduire pour se rendre aux entraînements et aux matchs." Ce qui n'a pas convaincu non plus le juge. "Un footballeur professionnel peut aussi se rendre à l'entraînement à vélo, non ?" Le verdict final sera connu le 26 juin.