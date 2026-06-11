Laurent Ciman s'interroge avant le début de la Coupe du monde : "Il y a beaucoup d'engouement ici, mais..."

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Laurent Ciman s'interroge avant le début de la Coupe du monde : "Il y a beaucoup d'engouement ici, mais..."
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L'ancien Diable Rouge Laurent Ciman, installé au Canada depuis plusieurs années, s'est exprimé avant le début de la Coupe du monde 2026. Il évoque notamment l'engouement autour du tournoi dans le pays, mais aussi les interrogations liées aux infrastructures.

Il y a seulement deux enceintes canadiennes parmi les 16 de la Coupe du monde 2026, qui débute ce jeudi soir avec un match au Stade Azteca de Mexico (Mexique - Afrique du Sud). Au Mexique, trois stades accueilleront des équipes lors du Mondial 2026. Vous l'avez compris, ce sont les États-Unis qui accueilleront le plus de rencontres, avec un total de 11 stades.

Concernant ces infrastructures, d'ailleurs, des questionnements existent bel et bien. Laurent Ciman a tenu à les mettre en avant au micro de nos confrères de Sudinfo : "La Coupe du monde s’ouvre enfin, il y a beaucoup d’engouement ici par rapport à cet événement. Mais il y a surtout pas mal de questionnements par rapport aux infrastructures dans lesquelles vont être joués les matchs. Mais je pense que la MLS, que ce soit côté américain ou canadien, met tout en place pour que les surfaces, qui étaient synthétiques au départ, soient du naturel."

"Il est important que ces terrains soient de bonne qualité pour permettre aux athlètes de performer du mieux possible et surtout de ne pas risquer des blessures à cause de la dégradation des surfaces", a-t-il souligné.

Des infrastructures de qualité

Il ne se fait cependant pas de souci sur les logements et les centres d'entraînement : "Pour ce qui est des hôtels et centres d’entraînement, je pense qu’à ce niveau-là, ça va être à la pointe. Moi, j’ai pas mal voyagé avec la MLS. J’y ai toujours été bien reçu, que ce soit n’importe où. Donc, je m’attends quand même à ce que les athlètes soient bien logés, bien entourés et que les entraînements et les matches soient dans des infrastructures de qualité."


Lors de sa carrière de joueur, Laurent Ciman a évolué dans plusieurs équipes nord-américaines : l'Impact de Montréal (2015-2017), le Los Angeles FC (2018) et le Toronto FC (2019-2020).

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