Le Club de Bruges s'intéresse à un jeune crack suédois

Le Club de Bruges pourrait perdre plusieurs joueurs cet été, mais les Blauw en Zwart vont certainement aussi recruter. Leonel Eklund est l'un des joueurs qui pourrait signer en Flandre-Occidentale.

Leonel Eklund ? Son nom ne vous dit peut-être pas encore grand-chose. Mais cela pourrait bien changer plus vite que prévu. Le jeune talent est en effet dans le viseur du Club de Bruges.

Selon le média danois Bold, le Club de Bruges fait partie des équipes intéressées par le très jeune joueur du FC Nordsjaelland, actif dans le championnat danois. Il s’est déjà fait remarquer, mais il semble encore loin d’avoir montré tout son potentiel.

Le Club de Bruges prêt à recruter Leonel Eklund ?

Loenol Eklund est un Suédois de 17 ans, passé par LB07 entre 2013 et 2022, puis par Malmö FF entre 2022 et 2024, avant de rejoindre le Danemark. Il semble désormais prêt à franchir une première étape en dehors de la Scandinavie, même si cela ne se fera pas si facilement.

Leonel Eklund estimé à 3 millions d'euros

Selon plusieurs sources danoises, son prix ne serait pas inférieur à trois millions d’euros. Un montant qui le rend immédiatement inaccessible pour de nombreux clubs. Heureusement pour le Club de Bruges, les Blauw en Zwart disposent des moyens financiers nécessaires pour tenter de l’attirer.

Le Club de Bruges suivrait le jeune Suédois depuis un moment. L’attaquant fait également partie des différentes équipes de jeunes de la Suède depuis plusieurs années. Au total, il a disputé quatorze rencontres internationales avec les sélections de jeunes suédoises, pour sept buts inscrits.





Le Club de Bruges va-t-il passer à l’action ? Si c’est le cas, il devra mettre la main à la poche, avec l’espoir de réaliser une belle plus-value à l’avenir.