Le PSG s'attaque à un cadre du Bayern Munich : Vincent Kompany monte au créneau

Michael Olise attire les plus grands clubs européens. Le PSG envisagerait de passer à l'action cet été, mais le Bayern Munich n'a pas intention de laisser partir son ailier français.

S'il y a bien un joueur que le Bayern Munich aimerait garder à tout prix, c'est Michael Olise. Auteur de deux belles saisons en Allemagne, l'international français suscite l'intérêt de plusieurs cadors européens. Le PSG ferait partie des clubs attentifs à sa situation.

Une très grosse saison avec le Bayern Munich

Le Français enchaîne les bonnes performances depuis son arrivée au Bayern. Cette saison, il a été l'un des joueurs les plus décisifs de l'équipe avec 22 buts et 31 passes décisives toutes compétitions confondues. En deux ans, il est devenu un élément incontournable du club.

Le Paris Saint-Germain passe à l'attaque

Selon les informations du journal L'Équipe, le PSG envisagerait de tenter sa chance cet été. Les dirigeants parisiens apprécieraient son profil depuis longtemps et ses prestations face au club de la capitale cette saison n'auraient fait que confirmer leur intérêt. Le Paris Saint-Germain disposerait des moyens financiers pour se positionner sur ce dossier. Olise est actuellement évalué à 150 millions d'euros par Transfermarkt. Il y a quelques jours, le président du Bayern a assuré que l'international français n'était pas à vendre et qu'aucune offre ne serait acceptée.

Sous contrat encore pour trois ans

Vincent Kompany considère Olise comme l'un des piliers de son projet et le Français est lié au club jusqu'en juin 2029. L'ailier droit a marqué un triplé contre l'Irlande du Nord lors du dernier match de préparation de l'Équipe de France. Il s'est envolé vers les États-Unis avec les Bleus pour disputer la Coupe du monde 2026.



Les Bleus débuteront leur Coupe du monde le 16 juin face au Sénégal au MetLife Stadium de New York. Ils enchaîneront avec un match contre l'Irak le 22 juin à Philadelphie, puis le 26 juin contre la Norvège à Boston.