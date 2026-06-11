Les négociations avec Dortmund dans leur phase finale : la porte de sortie de Julien Duranville se précise

Scott Crabbé, journaliste football
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Les négociations avec Dortmund dans leur phase finale : la porte de sortie de Julien Duranville se précise

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Julien Duranville doit retourner à Dortmund cet été. Mais il n'y sera vraisemblablement qu'en transit : le Borussia est en pleine négociation pour un départ définitif.

Julien Duranville a conclu son prêt à Bâle dans un climat assez morose : son équipe a terminé la saison avec cinq défaites sur les six derniers matchs et d'une cinquième place (sur six clubs engagés) au classement des Playoffs.

A titre personnel, Duranville a au moins pu retrouver du temps de jeu (cette saison est la plus fournie en la matière depuis le début de sa carrière), mais n'a pas vraiment passé de cap en Suisse. Deux buts, un assist, et une certaine déception : tant Bâle que Dortmund attendaient plus de l'opération.

Voilà qui n'aidera pas le Bruxellois de 20 ans à se refaire une place au soleil dans la Ruhr : en première partie de saison, il n'avait pas disputé la moindre minute, se faisant même remettre à sa place par Niko Kovac pour son bodylanguage et son manque d'implication à l'entraînement.

Julien Duranville de Dortmund vers Lyon

Duranville ne rentre plus dans les plans du BVB, qui cherche à s'en séparer définitivement cet été. Acheté au total pour 13 millions à Anderlecht il y a maintenant plus de trois ans, Julien Duranville dispose encore de deux ans de contrat au Borussia. Pour récupérer une partie de la somme investie, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action.

Cela tombe bien : de l'action, il y en a. Journaliste chez Sky, Patrick Berger rapporte en effet que notre compatriote est en passe de signer à Lyon. Il aurait donné son accord à l'OL et trouvé un accord de principe avec les Gones. Les discussions entre clubs vont également dans le bon sens, s'accordant sur un montant avoisinant les 8,5 millions ; Dortmund pousse toutefois encore pour inclure une clause de revente significative ou une option de rachat.

Julien Duranville est en tout cas à un tournant de sa carrière. Après avoir manqué plus de matchs sur blessure que disputé de rencontres avec Dortmund, après ces critiques sur comportement, il devra montrer qu'il a appris de ces saisons dans le dur. Avec lui et Malick Fofana, Lyon pourrait avoir des ailes bien belges la saison prochaine.

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