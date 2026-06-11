LIVE Coupe du monde 11/6
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Un invité surprise chez les Diables Rouges : un inconnu s’est entraîné avec le groupe
Les Diables Rouges ont découvert un nouveau venu à Seattle. Lors du deuxième jour d’entraînement, un quatrième gardien a rejoint le groupe, et ce n'était pas Maarten Vandevoordt, comme prévu avant le départ pour les USA. (Lire la suite)
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