LIVE Coupe du monde 11/6

Redaction
| Commentaire

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Un invité surprise chez les Diables Rouges : un inconnu s’est entraîné avec le groupe

Un invité surprise chez les Diables Rouges : un inconnu s’est entraîné avec le groupe

Les Diables Rouges ont découvert un nouveau venu à Seattle. Lors du deuxième jour d’entraînement, un quatrième gardien a rejoint le groupe, et ce n'était pas Maarten Vandevoordt, comme prévu avant le départ pour les USA. (Lire la suite)

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Un invité surprise chez les Diables Rouges : un inconnu s’est entraîné avec le groupe

Un invité surprise chez les Diables Rouges : un inconnu s’est entraîné avec le groupe

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Vrancken - Šutalo - Nsimba

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Vrancken - Šutalo - Nsimba

23:00
Collaboration surprise - Peter Verbeke s’associe à Jay-Z : "Bienvenue dans une nouvelle ère"

Collaboration surprise - Peter Verbeke s’associe à Jay-Z : "Bienvenue dans une nouvelle ère"

23:30
Quel avenir après Saint-Trond ? Wouter Vrancken dit non à deux offres lucratives

Quel avenir après Saint-Trond ? Wouter Vrancken dit non à deux offres lucratives

23:00
"Un morveux de Belgique" : Dévy Rigaux (ex-Bruges) vire une légende néerlandaise et provoque un tollé

"Un morveux de Belgique" : Dévy Rigaux (ex-Bruges) vire une légende néerlandaise et provoque un tollé

22:40
LIVE Coupe du monde 10/6 : un orage perturbe la répétition générale de l'Angleterre

LIVE Coupe du monde 10/6 : un orage perturbe la répétition générale de l'Angleterre

22:20
Quel avenir pour Bosko Sutalo, de retour au Standard et encore sous contrat pendant trois ans ?

Quel avenir pour Bosko Sutalo, de retour au Standard et encore sous contrat pendant trois ans ?

22:00
Exode à Dender : voici les 5 joueurs que la D1A devrait s'arracher

Exode à Dender : voici les 5 joueurs que la D1A devrait s'arracher

20:30
Il va finir par regretter le Standard : le cauchemar se poursuit pour Moussa Djenepo

Il va finir par regretter le Standard : le cauchemar se poursuit pour Moussa Djenepo

20:00
Le plus gros "ambianceur" du vestiaire, c'est lui : "Ca fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça avec nous"

Le plus gros "ambianceur" du vestiaire, c'est lui : "Ca fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça avec nous"

19:20
Le petit-frère de Loïs Openda, 16 ans et Diablotin, prolonge son contrat professionnel

Le petit-frère de Loïs Openda, 16 ans et Diablotin, prolonge son contrat professionnel

19:40
LIVE Diables Rouges : Koni De Winter rassure concernant Jérémy Doku

LIVE Diables Rouges : Koni De Winter rassure concernant Jérémy Doku

19:14
La RAAL La Louvière lance son mercato : première recrue de l’ère Edward Still

La RAAL La Louvière lance son mercato : première recrue de l’ère Edward Still

19:00
Officiel : Saint-Trond présente le successeur de Wouter Vrancken

Officiel : Saint-Trond présente le successeur de Wouter Vrancken

18:40
C'est officiel : Gand reforme le duo De Mil - Cornelis

C'est officiel : Gand reforme le duo De Mil - Cornelis

18:15
Affaire du salut nazi en tribune à Bruges : l'Union pas entendue dans sa plainte

Affaire du salut nazi en tribune à Bruges : l'Union pas entendue dans sa plainte

18:00
Le règlement, c'est le règlement : un Diable Rouge privé de bar pendant toute la Coupe du Monde

Le règlement, c'est le règlement : un Diable Rouge privé de bar pendant toute la Coupe du Monde

17:30
Le successeur d'Anouar Ait El Hadj ? L'Union se penche sur une ancienne cible d'Anderlecht

Le successeur d'Anouar Ait El Hadj ? L'Union se penche sur une ancienne cible d'Anderlecht

17:00
Fumigènes en finale de Coupe : une partie des sanctions tombe...pour les supporters de l'Union

Fumigènes en finale de Coupe : une partie des sanctions tombe...pour les supporters de l'Union

16:00
3
Nicolas Laforge pris à partie dans les vestiaires : un dirigeant de Pro League lourdement sanctionné

Nicolas Laforge pris à partie dans les vestiaires : un dirigeant de Pro League lourdement sanctionné

15:30
"Je ne m'y attendais pas forcément" : un Diable Rouge raconte comment il a appris sa convocation

"Je ne m'y attendais pas forcément" : un Diable Rouge raconte comment il a appris sa convocation

15:00
3
Il mesure deux mètres à 19 ans : le Standard et quatre autres clubs belges suivent un robuste défenseur

Il mesure deux mètres à 19 ans : le Standard et quatre autres clubs belges suivent un robuste défenseur

14:40
Officiel : Eupen commence son grand chantier de l'été avec une décision forte

Officiel : Eupen commence son grand chantier de l'été avec une décision forte

14:00
Déjà dans les petits papiers d'Olivier Renard : Anderlecht (re)tente le coup pour un joueur présent au Mondial

Déjà dans les petits papiers d'Olivier Renard : Anderlecht (re)tente le coup pour un joueur présent au Mondial

13:30
Officiel : un Belge pour désigner le successeur de Ronny Deila

Officiel : un Belge pour désigner le successeur de Ronny Deila

13:00
"J'aurais pu entraîner les Diables" : un ancien du Standard confirme avoir été contacté par Vincent Mannaert

"J'aurais pu entraîner les Diables" : un ancien du Standard confirme avoir été contacté par Vincent Mannaert

12:30
Dix minutes, un message fort : la chance d'une vie pour Matthieu Epolo, le Standard s'en frotte les mains

Dix minutes, un message fort : la chance d'une vie pour Matthieu Epolo, le Standard s'en frotte les mains

11:40
"On ne ressemblait plus à une équipe" : les confessions de Toby Alderweireld sur l'échec des Diables en 2022

"On ne ressemblait plus à une équipe" : les confessions de Toby Alderweireld sur l'échec des Diables en 2022

11:20
1
De livreur de pizza à la Coupe du Monde : l'itinéraire fou d'un joueur de Pro League

De livreur de pizza à la Coupe du Monde : l'itinéraire fou d'un joueur de Pro League

11:00
Bonne nouvelle à Anderlecht : un quatrième joueur appelé à la rescousse pour la Coupe du Monde

Bonne nouvelle à Anderlecht : un quatrième joueur appelé à la rescousse pour la Coupe du Monde

10:30
Pourquoi le match d'ouverture du Mondial aura une signification particulière pour Hugo Broos

Pourquoi le match d'ouverture du Mondial aura une signification particulière pour Hugo Broos

10:00
La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur

La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur

09:30
Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise

Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise

09:00
Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !

Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !

08:30
Trois pépites d’Anderlecht bientôt sur le départ ? "Leur nom attire déjà l’attention"

Trois pépites d’Anderlecht bientôt sur le départ ? "Leur nom attire déjà l’attention"

08:00
Officiel : le grand retour de José Mourinho au Real Madrid est acté !

Officiel : le grand retour de José Mourinho au Real Madrid est acté !

07:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 21:00 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Canada Canada 12/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved