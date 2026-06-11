LIVE Coupe du monde 11/6 : le Mondial débute ce soir
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
"C’est incroyable" : Max Anchor ravi de s’entraîner avec les Diables Rouges
Max Anchor, jeune gardien de 21 ans des Sounders de Seattle, accompagne désormais le groupe des Diables Rouges à l’entraînement. Il est considéré comme l'un des grands talents du club américain, avec lequel il a fait ses débuts en MLS à l'âge de seulement 17 ans.
Le portier s'est exprimé au micro de la Fédération belge sur cette expérience unique pour lui : "C'est incroyable. C'était un peu dur, oui, mais tu es dehors, au soleil, sur un terrain parfait, avec des joueurs de classe mondiale. Tout est un peu plus facile, non ?"
Max, our newest (temporary) Devil 😅 pic.twitter.com/qc22aBia5z— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 11, 2026
Un remake de 2010 et une première belge : pourquoi Mexique - Afrique du Sud vaut le détour
Ce jeudi soir, la Coupe du monde 2026 sera officiellement lancée. Pour ouvrir les hostilités, une rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud est au programme au Stade Azteca (coup d'envoi à 21h00), la même affiche que lors du match d'ouverture du Mondial 2010 sur les terres des Bafana Bafana. (Lire la suite)
Il n'y a pas que Cuypers et Benteke : découvrez "l'autre" Belge évoluant aux USA
Edouard Nys, 21 ans, est "l'autre" belge de MLS, moins connu et pour cause : parti aux USA à 18 ans, il évolue actuellement pour la réserve du FC Dallas. Le natif de Dottignies s'est entretenu avec Walfoot à l'approche de la Coupe du Monde 2026. (Lire la suite)
Un invité surprise chez les Diables Rouges : un inconnu s’est entraîné avec le groupe
Les Diables Rouges ont découvert un nouveau venu à Seattle. Lors du deuxième jour d’entraînement, un quatrième gardien a rejoint le groupe, et ce n'était pas Maarten Vandevoordt, comme prévu avant le départ pour les USA. (Lire la suite)
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