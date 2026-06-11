Nouveau classement FIFA : la France grande perdante, la Belgique reste à la même position

La FIFA a mis à jour le classement des meilleures équipes nationales du monde ce jeudi. La Belgique reste en neuvième position.

L'Argentine a détrôné la France dans la nouvelle mise à jour du classement FIFA (1877.27 points). Les Bleus perdent deux places et sont donc actuellement troisièmes (1870.70 points), derrière l'Espagne (1874.71 points). Les champions du monde en titre démarreront donc la Coupe du monde 2026 en tant qu'équipe numéro une au classement FIFA.

L'Angleterre garde sa position en restant quatrième (1828.02 points), tout comme le Portugal, 5e (1767.85 points), et le Brésil, 6e (1765.86 points). Les Pays-Bas, quant à eux, chutent d'une place au profit du Maroc, qui prend la septième position (1755.10 points) devant les Néerlandais (1753.57 points).

Malgré ses victoires face à la Croatie (0-2) et la Tunisie (5-0), la Belgique reste en neuvième position (1742.24 points), devant l'Allemagne, qui complète le top 10 (1735.77 points).

La France est la grande perdante de ce classement. Les hommes de Didier Deschamps payent les pots cassés de leur défaite contre la Côte d'Ivoire (1-2), malgré un succès face à l'Irlande du Nord (3-1). Victorieuse contre le Honduras (2-0) et contre l'Islande (3-0), l'Albiceleste en profite pour reprendre la tête du classement. L'Espagne, qui reste deuxième, a quant à elle fait un partage contre l'Irak (1-1) et a gagné face au Pérou (3-1).

Les Pays-Bas, de leur côté, perdent une place en raison de leur défaite face à l'Algérie (0-1), même s'ils se sont imposés face à l'Ouzbékistan (2-1). Le Maroc, qui dépasse la nation européenne, s'est imposé contre Madagascar (4-0) et a réalisé un match nul contre la Norvège (1-1).





1. Argentine — 1877.27 pts (+2)

2. Espagne — 1874.71 pts

3. France — 1870.70 pts (-2)

4. Angleterre — 1828.02 pts

5. Portugal — 1767.85 pts

6. Brésil — 1765.86 pts

7. Maroc — 1755.10 pts (+1)

8. Pays-Bas — 1753.57 pts (-1)

9. Belgique — 1742.24 pts

10. Allemagne — 1735.77 pts