Officiel : le meilleur buteur de Seraing file en D1A

Hemsley Akpa-Chukwu sort d'une belle saison à Seraing. Il en est récompensé par un beau transfert du côté de Zulte Waregem.

L'été dernier, Seraing avait eu le nez fin en allant chercher Hemsley Akpa-Chukwu à Bari. Le jeune attaquant (né au Cameroun mais de nationalité belge) a passé trois ans en post-formation en Italie, Bari le prêtant à Novara et Empoli.

Passé par les centres de formation du Beerschot et de l'Antwerp durant sa jeunesse, Akpa-Chukwu a brillé pour son retour en Belgique. Auteur de neuf réalisations en D1B (dont un triplé qui avait marqué les esprits contre les Francs Borains), l'ancien international U19 belge s'est imposé comme le meilleur buteur de la saison des Métallos.

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👏 Revivez en images le superbe triplé inscrit par notre numéro 90 face aux Francs Borains, le tout premier de sa carrière professionnelle !#SERRFB pic.twitter.com/c0r8MqtAfl — RFC Seraing (@RfcSeraing167) March 10, 2026

Sa puissance et ses rushs sur le front de l'attaque ont éveillé de l'intérêt. C'est finalement Zulte Waregem qui a raflé la mise. Le Essevee vient d'officialiser la venue de son nouvel attaquant, qui a signé un contrat jusqu'en 2029, avec une saison supplémentaire en option. Selon nos informations, Seraing touche pas moins de 600 000 euros dans l'opération. Une belle somme pour la trésorerie du club, qui avait acquis le joueur gratuitement l'été dernier.

Un profil intéressant pour Zulte Waregem

"Je suis très enthousiaste à l'idée de franchir cette nouvelle étape dans ma jeune carrière. J'ai hâte de rencontrer bientôt les supporters et de me montrer à la hauteur lors des préparatifs de la nouvelle saison", se réjouit le joueur dans le communiqué officiel.





Hemsley maakt zich klaar om samen nieuwe herinneringen te schrijven. ✍️



👋 Welkom, Hemsley! Alle info over onze nieuwste aanvaller lees je op https://t.co/xaoEcEKJbF#ruimtevoormeer pic.twitter.com/Sy6oMUCSPN — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) June 11, 2026

Niels Leroy, son nouveau directeur sportif, partage son enthousiasme : "Avec Hemsley, nous accueillons un jeune attaquant à fort potentiel. Ses qualités physiques, ses statistiques et son efficacité dans le dernier tiers du terrain font de Hemsley un profil très intéressant pour notre effectif".

Il s'agit du premier transfert estival de Zulte Waregem, qui lance ainsi son mercato. Pour Seraing, en revanche, il s'agit déjà du deuxième départ de taille après la signature de Noah Solheid du côté de Charleroi.