OFFICIEL : récemment limogé de l'Antwerp, Joseph Oosting a déjà retrouvé un nouveau club

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : récemment limogé de l'Antwerp, Joseph Oosting a déjà retrouvé un nouveau club
Photo: © photonews
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Joseph Oosting a déjà retrouvé du travail après son licenciement de l'Antwerp. Le Néerlandais a été officialisé à la tête des Go Ahead Eagles.

L'entraîneur néerlandais de 54 ans n'a pas laissé une grande trace dans notre championnat. Arrivé à l'Antwerp pour remplacer Stef Wils en décembre 2025, il n'a pas vraiment convaincu. Suite à des mauvais résultats du Great Old lors des Europe Play-offs, il a été licencié.

Désormais, il va donc entraîner les Go Ahead Eagles. Il a paraphé un contrat jusqu'en juillet 2028 avec la formation de première division néerlandaise.

Il est évidemment ravi de se lancer dans un nouveau défi aux Pays-Bas : "Je suis très heureux de franchir cette étape. Ce qui m'attire dans ce club, c'est son caractère authentique et populaire. Cela correspond à ce que je suis. Je me considère moi aussi comme quelqu'un de simple et je me sens à l'aise dans un club comme celui-ci."

"C'est également un club en pleine évolution. Ces dernières années, de belles étapes ont été franchies depuis la Keuken Kampioen Divisie, avec comme point culminant la victoire en Coupe. On sent qu'un projet est en train de se construire pour l'avenir, et c'est précisément ce qui me plaît. J'aime bâtir quelque chose et le développer avec les autres", a-t-il poursuivi selon un communiqué officiel publié par son nouveau club.

Joseph Oosting affiche ses ambitions

L'ancien entraîneur de l'Antwerp s'est également montré ambitieux : "Dans les mois à venir, je veux avant tout contribuer au développement du club et de l'équipe. L'identité authentique du club doit être préservée. Les matchs à domicile doivent rester une fête et une sortie agréable pour les habitants de la région. Ensemble, nous voulons tirer le maximum de ce groupe et continuer à construire un avenir couronné de succès. Je vis dans le présent et je me réjouis de commencer ce nouveau défi, de progresser chaque jour et de franchir de nouvelles étapes avec le club."

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