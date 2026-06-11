Relégué dans le noyau B dès la reprise : un ancien du Standard dans de sales draps

Parti du Standard il y a deux ans, Gilles Dewaele entre dans sa dernière année de contrat à Courtrai. Mais il pourrait bien devoir aller voir ailleurs avant la fin de son bail.

Un caractère travailleur, des allers et venues constants sur son flanc, une bonne qualité de centre : sur papier, le mariage entre Gilles Dewaele et le Standard semblait prometteur. Mais quelques blessures (dont une rupture du ligament croisé) et l'instabilité ambiante n'ont pas aidé : le latéral s'est montré très irrégulier à Sclessin, personnifiant malgré lui la période de vaches maigres traversée.

Parti par la petite porte, il est retourné là où il s'était révélé, du côté de Courtrai. Mais il n'a jamais réussi à retrouver le niveau qui était le sien lors de son premier passage. La saison dernière, il a ainsi manqué six premières rencontres de D1B sur blessure en début de saison et n'a jamais retrouvé sa place dans l'équipe à son retour.

Gilles Dewaele poussé vers la sortie

Avec 66 minutes disputées sur l'ensemble de l'exercice (dont 45 lors de la première journée), Dewaele sort d'une saison blanche, vivant la remontée directe en D1A cantonné à un rôle dans l'ombre.

En promu bien décidé à créer la surprise dès le début de saison, le KV a repris les entraînements dès aujourd'hui sous les ordres de Michiel Jonckheere, après trois jours de tests physiques. Mais l'intersaison ne permettra pas à Gilles Dewaele de retrouver sa place, que du contraire.







Comme le rapporte Het Laatste Nieuws, l'ancien latéral du Standard a directement été relégué dans le noyau B. Le joueur ne pourra donc même pas se montrer durant les matchs de préparation, un signal fort que le club ne compte plus sur lui.

A 30 ans, le natif de Knokke n'ira donc probablement pas au bout de sa dernière année de contrat et se cherche ainsi un nouveau challenge. Pour pouvoir à nouveau retrouver sa pleine carburation sur le flanc et enchaîner les matchs.