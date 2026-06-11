Trois cartes rouges pour ouvrir le bal : le Mexique lance son tournoi dans la nervosité

Le Mexique a lancé sa Coupe du Monde en s'imposant dans le match d'ouverture contre l'Afrique du Sud (2-0). Le pays hôte prend déjà une option sur les seizièmes de finale.

16 ans après avoir ouvert la Coupe du Monde 2010, le Mexique et l'Afrique du Sud se retrouvaient à Mexico pour lancer en grande pompe ce Mondial 2026. Gonflé à bloc par la foule de Mexico, les locaux ont commencé fort : après un premier arrêt du gardien sud-africain sur une reprise à bout portant de Raul Jimenez, le Mexique a ouvert le score alors que le marquoir n'indiquait que neuf minutes de jeu.

Déterminée à repartir prorpement de son camp, l'Afrique du Sud a succombé au pressing adverse sur un contrôle trop long à l'entrée du rectangle, sanctionné par une frappe de Julián Quiñones entre les jambes du gardien sud-africain (9e, 1-0).

Hugo Broos contrarié

Pas refroidis dans leur plan pour autant, les Bafana Bafana ont continué à chercher l'intervalle dans le dos de l'entrejeu mexicain, avec quelques décalages mais aucune frappe avant la 36e minute. De l'autre côté, le Mexique a inquiété Ronwell Williams a quelques reprises, frappant également sur le poteau, à nouveau par l'entemise de l'insaisissable Julián Quiñones ; 1-0 au repos.

Alors qu'Hugo Broos remobilisait tout le monde à la pause, son plan s'est écroulé dès la reprise avec l'exclusion de son défenseur Siphephelo Sithole pour une faute en tant que dernier homme, après avoir été surpris dans son dos.

En supériorité numérique, le pays organisateur a fait le break peu après l'heure de jeu. Très critiqué pour son manque de réalisme en sélection, Raul Jimenez s'est offert un grand moment d'émotion en surgissant au second poteau pour conclure d'un coup de tête décidé (67e, 2-0).



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Une fin de match plus tendue qu'attendu

Cette fois, la messe était dite pour l'Afrique du Sud, qui a même été réduite à neuf dans les dix dernières minutes suite à la première intervention du VAR de la compétition. L'arbitre avait initialement été assez clément envers le vétéran Themba Zwambe, les arbitres vidéo sont en revanche intervenus pour punir la manchette du joueur.

Ce premier match aura été riche en faits arbitraux puisque César Montes a récolté la troisième carte rouge de la rencontre dans le temps additionnel, après avoir séché Mokoena, qui s'apprêtait à pénétrer dans le rectangle. Malgré cela, le Mexique s'impose relativement tranquillement pour lancer son Mondial. Vu la nouvelle configuration de la compétition (les huit meilleurs troisièmes sont eux aussi qualifiés pour les seizièmes de finale), la suite de la compétition s'ouvre déjà au pays hôte.