Troisième recrue de l'été : l'Union va chercher un talent en République tchèque

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Troisième recrue de l'été : l'Union va chercher un talent en République tchèque

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L'Union Saint-Gilloise a officialisé sa troisième recrue de l'été. Le milieu défensif tchèque Ondrej Kricfalusi, 22 ans, arrive du Banik Ostrava et a signé un contrat jusqu'en 2030 avec le club bruxellois. Il a une valeur marchande de 3,5 milllions d'euros.

L'Union Saint-Gilloise vient d'officialiser l'arrivée d'Ondrej Kricfalusi pour renforcer son effectif. Le milieu défensif tchèque de 22 ans s'est engagé jusqu'en 2030 avec l'Union, vice-championne de Belgique et vainqueure de la Coupe de Belgique.

Le joueur arrive en provenance du Banik Ostrava. En 32 rencontres de championnat, il a trouvé le chemin des filets à huit reprises, un beau total pour un joueur évoluant habituellement devant la défense. Des performances qui ont convaincu l'Union de lui offrir sa chance en Belgique.

Un géant au milieu de terrain

Kricfalusi avait été formé au Slavia Prague puis a rejoint Ostrava. Son parcours lui a ouvert les portes des Espoirs tchèques, avec lesquels il compte 17 sélections et deux buts. Le grand milieu de terrain (1m95) a une valeur marchande de 3,5 millions d'euros selon le site Transfermarkt.

Une belle façon de mettre les supporters de l'Union dans sa poche

Le joueur s'est présenté aux supporters dans la vidéo diffusée par l'Union. "Je suis excité d'avoir signé un contrat ici avec l'Union. C'est un grand pas dans ma carrière. Mes forces sont les contrôles de balle et les phases arrêtées offensives. J'ai la conviction que je vais aider l'équipe à atteindre ses objectifs en Europe et en championnat. Le stade a de l'aura, il y a de la magie et on peut le ressentir. De ce que j'ai vu, les supporters sont incroyables", a-t-il ajouté.

La troisième recrue de l'Union Saint-Gilloise et sûrement pas le dernier


Kricfalusi est la troisième recrue de l'Union depuis le début du mercato après Noham Chibani et Nikki Havenaar. Le Tchèque découvrira pour la première fois le football belge ainsi que les compétitions européennes, que les Saint-Gillois disputeront cette saison.

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