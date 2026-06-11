Trop instable ? Sébastien Pocognoli repousse l'offre d'un club qualifié pour l'Europe

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Trop instable ? Sébastien Pocognoli repousse l'offre d'un club qualifié pour l'Europe
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Sébastien Pocognoli est actuellement sans club après son renvoi de l'AS Monaco. Mais il ne se ruera pas sur le premier projet venu pour rebondir et a d'ailleurs déjà décliné une offre.

Sébastien Pocognoli savait qu'il n'optait pas pour la facilité en quittant l'Union Saint-Gilloise pour Monaco. Au-delà de ce mouvement en pleine saison, sans préparation pour prendre ses marques, l'état de confiance de l'ASM était à l'opposé de celui du groupe unioniste. Avec également une mentalité à changer au sein de l'effectif.

Malgré un redressement progressif opéré, notamment marqué par cette série de cinq victoires de rang en Ligue 1, avec des succès contre le PSG, mais aussi Marseille et Lyon, Poco n'a pas satisfait aux exigences de la direction monégasque.

Où rebondir pour Sébastien Pocognoli ?

A l'issue de la septième place obtenue au classement final, l'ASM a donc pris congé de Sébastien Pocognoli, accompagné dans son départ par Kévin Mirallas. L'ancien latéral a beau pouvoir se consoler en se disant qu'il est l'un des rares à pouvoir prétendre que le premier C4 de sa carrière d'entraîneur soit survenu après son premier trophée, la pilule n'en pas été moins dure à avaler.

Pocognoli a toutefois eu l'opportunité de rebondir rapidement. Cité à Feyenoord, Lens et à Anderlecht sans que rien de concret ne survienne, l'entraîneur belge a récemment reçu une offre beaucoup plus tangible. Un appel venu du PAOK Salonique, qui disputera l'Europa League la saison prochaine.



Troisième du dernier championnat grec, le PAOK prépare le départ de son entraîneur et a proposé à Pocognoli de lui succéder. Mais selon les informations du journal Le Soir, notre compatriote a poliment décliné, préférant donner suite à un projet qui lui offrira plus de promesses de stabilité. Sébastien Pocognoli ne croisera donc pas la route du vétéran Dejan Lovren, toujours présent dans la défense du PAOK du haut de ses 36 ans. 

Avant cela, l'ancien entraîneur à succès de l'Union avait déjà décliné divers intérêts de clubs des Émirats arabes unis. Quels projets lui offrira-t-il les garanties nécessaires ? Réponses dans les prochaines semaines.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Sébastien Pocognoli

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/06: Akpa-Chukwu - Pocognoli - Goto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/06: Akpa-Chukwu - Pocognoli - Goto

19:20
Officiel : le meilleur buteur de Seraing file en D1A

Officiel : le meilleur buteur de Seraing file en D1A

19:20
Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !

Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !

19:01
LIVE : Thibaut Courtois s'adresse bientôt à la presse depuis Seattle

LIVE : Thibaut Courtois s'adresse bientôt à la presse depuis Seattle

18:52
Nouveau classement FIFA : la France grande perdante, la Belgique reste à la même position

Nouveau classement FIFA : la France grande perdante, la Belgique reste à la même position

18:30
"C'est notre principal atout" : Toby Alderweireld croit beaucoup en Jérémy Doku

"C'est notre principal atout" : Toby Alderweireld croit beaucoup en Jérémy Doku

18:00
Le Club de Bruges s'intéresse à un jeune crack suédois

Le Club de Bruges s'intéresse à un jeune crack suédois

17:30
Laurent Ciman s'interroge avant le début de la Coupe du monde : "Il y a beaucoup d'engouement ici, mais..."

Laurent Ciman s'interroge avant le début de la Coupe du monde : "Il y a beaucoup d'engouement ici, mais..."

17:00
OFFICIEL : récemment limogé de l'Antwerp, Joseph Oosting a déjà retrouvé un nouveau club

OFFICIEL : récemment limogé de l'Antwerp, Joseph Oosting a déjà retrouvé un nouveau club

16:30
Ce club de Pro League ne traîne pas et a déjà lancé sa préparation pour la saison prochaine

Ce club de Pro League ne traîne pas et a déjà lancé sa préparation pour la saison prochaine

16:00
LIVE Coupe du monde 11/6 : un Diable Rouge devance les 1247 autres joueurs du Mondial

LIVE Coupe du monde 11/6 : un Diable Rouge devance les 1247 autres joueurs du Mondial

15:23
Après une saison à l'OGC Nice, Charles Vanhoutte pourrait se lancer dans un nouveau défi à l'étranger

Après une saison à l'OGC Nice, Charles Vanhoutte pourrait se lancer dans un nouveau défi à l'étranger

14:30
Une pépite de 15 ans dit non à Lyon et à l'Ajax pour rester au Club de Bruges

Une pépite de 15 ans dit non à Lyon et à l'Ajax pour rester au Club de Bruges

14:00
Pourquoi de plus en plus de supporters estiment que la FIFA - et un homme en particulier - a vendu son âme Analyse

Pourquoi de plus en plus de supporters estiment que la FIFA - et un homme en particulier - a vendu son âme

13:30
1
OFFICIEL : le Standard va perdre l’un de ses plus grands talents, libre de tout contrat

OFFICIEL : le Standard va perdre l’un de ses plus grands talents, libre de tout contrat

13:08
4
Un remake de 2010 et une première belge : pourquoi Mexique - Afrique du Sud vaut le détour

Un remake de 2010 et une première belge : pourquoi Mexique - Afrique du Sud vaut le détour

12:30
Charleroi n'avait pas voulu s'en mêler : douze ans plus tard, la FIFA change ses règles

Charleroi n'avait pas voulu s'en mêler : douze ans plus tard, la FIFA change ses règles

12:00
C'est officiel : Keisuke Goto quitte Anderlecht pour la Bundesliga

C'est officiel : Keisuke Goto quitte Anderlecht pour la Bundesliga

11:40
OFFICIEL : Genk s'offre une des révélations de la Pro League

OFFICIEL : Genk s'offre une des révélations de la Pro League

11:13
Troisième recrue de l'été : l'Union va chercher un talent en République tchèque

Troisième recrue de l'été : l'Union va chercher un talent en République tchèque

10:48
Catastrophe à quelques jours du Mondial : le Maroc perd deux joueurs importants

Catastrophe à quelques jours du Mondial : le Maroc perd deux joueurs importants

10:30
"J'ai ressenti un très bon état d'esprit" : un ancien Diable Rouge est séduit par le groupe de Rudi Garcia

"J'ai ressenti un très bon état d'esprit" : un ancien Diable Rouge est séduit par le groupe de Rudi Garcia

10:00
"Tu as besoin de ce type de personnalité" : Alexis Saelemaekers révèle ce qui fait la force des Diables Rouges Interview

"Tu as besoin de ce type de personnalité" : Alexis Saelemaekers révèle ce qui fait la force des Diables Rouges

09:30
Le PSG s'attaque à un cadre du Bayern Munich : Vincent Kompany monte au créneau

Le PSG s'attaque à un cadre du Bayern Munich : Vincent Kompany monte au créneau

09:00
Il n'y a pas que Cuypers et Benteke : découvrez "l'autre" Belge évoluant aux USA Interview

Il n'y a pas que Cuypers et Benteke : découvrez "l'autre" Belge évoluant aux USA

08:20
"On se rend compte à quel point c'est spécial" : en 2018, ces deux Diables Rouges regardaient le Mondial à la TV

"On se rend compte à quel point c'est spécial" : en 2018, ces deux Diables Rouges regardaient le Mondial à la TV

08:40
Fini le banc de touche : Besnik Hasi se lance dans une nouvelle aventure

Fini le banc de touche : Besnik Hasi se lance dans une nouvelle aventure

08:00
Excès d’infractions routières : Daan Heymans devant le tribunal

Excès d’infractions routières : Daan Heymans devant le tribunal

07:30
Vingt buts en D1, 600 000 € de valeur : Genk pourrait réaliser un très joli coup

Vingt buts en D1, 600 000 € de valeur : Genk pourrait réaliser un très joli coup

07:00
Un invité surprise chez les Diables Rouges : un inconnu s’est entraîné avec le groupe

Un invité surprise chez les Diables Rouges : un inconnu s’est entraîné avec le groupe

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Vrancken - Šutalo - Nsimba

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Vrancken - Šutalo - Nsimba

23:00
Collaboration surprise - Peter Verbeke s’associe à Jay-Z : "Bienvenue dans une nouvelle ère"

Collaboration surprise - Peter Verbeke s’associe à Jay-Z : "Bienvenue dans une nouvelle ère"

23:30
Quel avenir après Saint-Trond ? Wouter Vrancken dit non à deux offres lucratives

Quel avenir après Saint-Trond ? Wouter Vrancken dit non à deux offres lucratives

23:00
"Un morveux de Belgique" : Dévy Rigaux (ex-Bruges) vire une légende néerlandaise et provoque un tollé

"Un morveux de Belgique" : Dévy Rigaux (ex-Bruges) vire une légende néerlandaise et provoque un tollé

22:40
LIVE Coupe du monde 10/6 : un orage perturbe la répétition générale de l'Angleterre

LIVE Coupe du monde 10/6 : un orage perturbe la répétition générale de l'Angleterre

22:20
Quel avenir pour Bosko Sutalo, de retour au Standard et encore sous contrat pendant trois ans ?

Quel avenir pour Bosko Sutalo, de retour au Standard et encore sous contrat pendant trois ans ?

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 21:00 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Canada Canada 12/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved