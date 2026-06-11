Trop instable ? Sébastien Pocognoli repousse l'offre d'un club qualifié pour l'Europe

Sébastien Pocognoli est actuellement sans club après son renvoi de l'AS Monaco. Mais il ne se ruera pas sur le premier projet venu pour rebondir et a d'ailleurs déjà décliné une offre.

Sébastien Pocognoli savait qu'il n'optait pas pour la facilité en quittant l'Union Saint-Gilloise pour Monaco. Au-delà de ce mouvement en pleine saison, sans préparation pour prendre ses marques, l'état de confiance de l'ASM était à l'opposé de celui du groupe unioniste. Avec également une mentalité à changer au sein de l'effectif.

Malgré un redressement progressif opéré, notamment marqué par cette série de cinq victoires de rang en Ligue 1, avec des succès contre le PSG, mais aussi Marseille et Lyon, Poco n'a pas satisfait aux exigences de la direction monégasque.

Où rebondir pour Sébastien Pocognoli ?

A l'issue de la septième place obtenue au classement final, l'ASM a donc pris congé de Sébastien Pocognoli, accompagné dans son départ par Kévin Mirallas. L'ancien latéral a beau pouvoir se consoler en se disant qu'il est l'un des rares à pouvoir prétendre que le premier C4 de sa carrière d'entraîneur soit survenu après son premier trophée, la pilule n'en pas été moins dure à avaler.

Pocognoli a toutefois eu l'opportunité de rebondir rapidement. Cité à Feyenoord, Lens et à Anderlecht sans que rien de concret ne survienne, l'entraîneur belge a récemment reçu une offre beaucoup plus tangible. Un appel venu du PAOK Salonique, qui disputera l'Europa League la saison prochaine.







Troisième du dernier championnat grec, le PAOK prépare le départ de son entraîneur et a proposé à Pocognoli de lui succéder. Mais selon les informations du journal Le Soir, notre compatriote a poliment décliné, préférant donner suite à un projet qui lui offrira plus de promesses de stabilité. Sébastien Pocognoli ne croisera donc pas la route du vétéran Dejan Lovren, toujours présent dans la défense du PAOK du haut de ses 36 ans.

Avant cela, l'ancien entraîneur à succès de l'Union avait déjà décliné divers intérêts de clubs des Émirats arabes unis. Quels projets lui offrira-t-il les garanties nécessaires ? Réponses dans les prochaines semaines.