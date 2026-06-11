Un invité surprise chez les Diables Rouges : un inconnu s’est entraîné avec le groupe

Les Diables Rouges ont découvert un nouveau venu à Seattle. Lors du deuxième jour d’entraînement, un quatrième gardien a rejoint le groupe, et ce n'était pas Maarten Vandevoordt, comme prévu avant le départ pour les USA.

L’honneur de compléter le groupe des Diables est en effet revenu au Canadien Max Anchor, 21 ans, gardien du club des Seattle Sounders. Pendant la Coupe du monde, la sélection belge utilise les installations du Seattle Sounders. Dans le cadre de cette collaboration, le club américain met non seulement ses infrastructures d’entraînement à disposition, mais apporte aussi un renfort supplémentaire dans les buts pour les séances.

Vandevoordt n’a pas été autorisé à quitter Leipzig

Pour le sélectionneur Rudi Garcia, ce renfort étonnant n’a rien de superflu. Le Français préfère travailler avec quatre gardiens à l’entraînement. Lors des exercices de finition, notamment, un portier en plus est précieux, afin que personne ne doive rester sur le côté quand des situations de match sont reproduites.

À l’origine, Maarten Vandevoordt devait rejoindre le groupe, sans en faire partie "officiellement" aux yeux de la FIFA. Mais son club, le RB Leipzig, a finalement décidé au dernier moment de ne pas le libérer. Le club de Bundesliga lui réserve un rôle important dans la préparation de la nouvelle saison et ne voulait donc prendre aucun risque.

Le staff belge a dès lors dû chercher une alternative, et l’a trouvée… du côté du club hôte à Seattle.

Pour Anchor, c’est une expérience unique. Le jeune gardien a soudain l’occasion de s’entraîner chaque jour avec quelques-uns des plus grands noms du football mondial. Cette semaine, il s’est ainsi retrouvé face à des joueurs comme Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Jérémy Doku.





Une seule apparition chez les pros à son actif

Le contraste avec son propre parcours est saisissant. Anchor n’en est qu’au tout début de sa carrière professionnelle et n’a encore que très peu d’expérience au plus haut niveau. Jusqu’ici, le Canadien n’a disputé qu’un seul match officiel en MLS, à l’époque où il était sous contrat avec les Vancouver Whitecaps (ironiquement, une autre ville où la Belgique se rendra).

Dans les semaines à venir, d’autres gardiens des Seattle Sounders pourraient eux aussi renforcer les entraînements des Diables (la MLS est actuellement en pause), mais Anchor peut déjà se targuer d’être le premier à profiter de cette opportunité.