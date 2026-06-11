Un remake de 2010 et une première belge : pourquoi Mexique - Afrique du Sud vaut le détour

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un remake de 2010 et une première belge : pourquoi Mexique - Afrique du Sud vaut le détour
Photo: © photonews

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Ce jeudi soir, la Coupe du monde 2026 sera officiellement lancée. Pour ouvrir les hostilités, une rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud est au programme au Stade Azteca (coup d'envoi à 21h00), la même affiche que lors du match d'ouverture du Mondial 2010 sur les terres des Bafana Bafana.

Cette rencontre rappellera des souvenirs à de nombreux amateurs de football ayant suivi le match d'ouverture de la Coupe du monde 2010. Les deux équipes s'étaient affrontées dans l'imposant Soccer City Stadium de Johannesburg.

Une ambiance exceptionnelle lors du match d'ouverture du Mondial 2010

Le match, qui se déroulait dans un stade fraîchement rénové, s'est disputé dans une ambiance exceptionnelle. Une vraie atmosphère de fête était présente. Les supporters sud-africain étaient fiers d'accueillir la Coupe du monde pour la première fois dans un pays africain. Les vuvuzelas faisaient un bruit continu impressionnant. Du début à la fin du match, ces longues trompettes en plastique ont été entendues dans le stade.

C'est la première vraie qualification depuis 1998

Cette Coupe du monde 2026 sera la première de l'Afrique du Sud depuis ce Mondial 2010. L'entraîneur belge Hugo Broos est évidemment ravi de permettre au peuple sud-africain de vivre un nouveau tournoi mondial. "C'est la première vraie qualification depuis 1998. En 2010, l'Afrique du Sud était qualifiée d'office en tant que pays hôte. Au pays, ça a vraiment été la grande joie", a-t-il déclaré à nos confrères du Vif.

Le fil d'Afrique du Sud - Mexique à la Coupe du monde 2010

Revenons à cette rencontre d'ouverture du Mondial 2010. Les deux équipes étaient rentrées au vestiaire sur un score de parité, mais dix minutes après le début de la seconde période, Siphiwe Tshabalala avait ouvert le score pour l'Afrique du Sud, faisant exploser le Soccer City Stadium.

Le natif de Soweto avait trompé Óscar Pérez avec une superbe frappe en pleine lucarne. Après ce but a suivi une célébration iconique. Plusieurs joueurs, dont le buteur, ont effectué une chorégraphie préparée à l'avance près du poteau de corner. Cette célébration restera comme l'une des plus iconiques du Mondial.

Le Mexique est ensuite cependant venu calmer quelque peu les supporters africains en égalisant à près de dix minutes de la fin du temps réglementaire (79e). Bien servi sur un centre d'Andrés Guardado, Rafael Márquez s'était retrouvé seul dans la surface, légèrement sur la droite, et avait placé une frappe pour tromper Itumeleng Khune. Quelques minutes plus tard, Katlego Mphela avait touché le poteau pour les Sud-Africains, mais le score est finalement resté inchangé (1-1).

Revivra-t-on une rencontre similaire à celle de 2010 ? D'un point de vue scénario, cela est bien possible, mais le Mexique est le grand favori dans cette rencontre. Une chose est cependant sûre : l'ambiance iconique sud-africaine ne sera pas au rendez-vous comme il y a 16 ans. L'ambiance dans le mythique Stade Azteca devrait de toute façon être grandiose. Quoi qu'il arrive, cette rencontre vaut évidemment le détour. Elle rappelle l'un des matchs d'ouverture mythiques du Mondial et vaudra la peine d'être regardée.

Hugo Broos entre dans l’histoire belge

Un peu de belgitude. Cette rencontre verra le sélectionneur Hugo Broos devenir le premier entraîneur belge à figurer sur le banc d'une nation étrangère lors d'une Coupe du monde. Il sera suivi le 14 juin par Mohamed Ouahbi, l’entraîneur belgo-marocain de la sélection du Maroc.

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