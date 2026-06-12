18 buts, un triplé pour la montée : le frère aîné de Matthieu Epolo se rapproche du monde professionnel

Aîné de la famille Epolo, Martin vient de réaliser une très belle saison sous les couleurs de Voorde-Appelterre, en D3 VV. Homme de la montée, l’attaquant de 25 ans quitte toutefois le club pour le KSK Heist, promu en D1 VV.

Chez les Epolo, la nouvelle génération est pleinement ancrée dans le monde du football. Il y a évidemment Matthieu (21 ans), gardien titulaire du Standard de Liège et sélectionné pour la Coupe du monde par la République démocratique du Congo, mais aussi Malcolm (17 ans), portier lui aussi, qui évolue avec les U18 des Rouches.

Ne les citer qu’eux serait oublier leurs deux grands frères : Michel (22 ans), qui a connu la D3 VV avec le Sporting Kampenhout, ainsi que Martin Epolo (25 ans), qui, passé par le centre de formation du RWDM, a commencé son aventure chez les adultes en P3 dans la province du Brabant flamand, sous les couleurs du KSC Grimbergen.

De fil en aiguille, l’aîné de la famille Epolo a gravi les échelons amateurs dans toute la Belgique jusqu’à arriver à Voorde-Appelterre, en D3 VV, l’été dernier. Et cette saison, l’attaquant de pointe a explosé, avec 18 buts en 29 matchs de championnat, dont quatre buts en trois matchs lors du tour final de montée en D2 VV.

Martin Epolo, frère aîné de Matthieu, va découvrir la D1 Amateur

Courtisé par une bonne partie des meilleures écuries amatrices, Martin Epolo savait alors qu’il disputait ses derniers matchs sous les couleurs de Voorde-Appelterre. En mai dernier, il inscrivait un triplé en guise de cadeau d’adieu lors de son dernier match sur la pelouse du KVV Zepperen-Brustem, en finale du barrage de promotion.



Victoire 1-4 de Voorde-Appelterre, qui va donc découvrir la D2 VV sans son élément le plus prolifique, Martin Epolo, qui a choisi le projet de Heist, champion de D2 VV et donc promu au plus haut échelon du football amateur néerlandophone. L’avant-centre de 25 ans continue donc son ascension et pourrait, d’ici peu, se retrouver dans le monde professionnel aux côtés de Matthieu... en attendant Malcolm, le petit dernier de la famille.