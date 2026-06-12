Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: De Cat - Eyongo - Diallo - Maisonneuve - Hoedaert - Maës - Oscar

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! De Cat - Eyongo - Diallo - Maisonneuve - Hoedaert - Maës - Oscar

Chou blanc pour Sibierski ? Un entraîneur cité à Anderlecht négocie en Liga

Anderlecht est toujours à la recherche d'un entraîneur pour la saison prochaine. Oscar Garcia a été cité mais semblent avoir d'autres options que le Sporting. (Lire la suite)

Il n'y a pas que Maisonneuve : la RAAL officialise cinq départs pour le prix d'un

Les grandes manoeuvres ont commencé depuis un certain temps à la RAAL. Et elles se poursuivent dans le sens des départs ce matin. (Lire la suite)

Parti en train depuis la Gare du Midi : Nathan De Cat a visité les installations d'un club français

Du haut de ses 17 ans, Nathan De Cat fait déjà face à l'été de tous les possibles après sa première saison en équipe première d'Anderlecht. Le grand blondinet parle avec plusieurs clubs et s'est rendu en France en ce début de semaine. (Lire la suite)