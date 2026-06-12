Après Akpa-Chukwu et Solheid, Seraing va voir un troisième titulaire rejoindre la D1A

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Après Akpa-Chukwu et Solheid, Seraing va voir un troisième titulaire rejoindre la D1A
Photo: © photonews
Deviens fan de RFC Seraing! 49

Auteur d'une bonne saison sur le flanc droit du RFC Seraing, Emmanuel Da Costa est courtisé par trois clubs de Jupiler Pro League. L'un d'eux a prévu une réunion avec le Congolais de 21 ans ce vendredi dans le but de finaliser son arrivée.

Onzième de la Challenger Pro League la saison dernière, avec deux points d'avance sur le RWDM Brussels qui a basculé en D1 FFA en raison du quota des équipes U23, le RFC Seraing est en train de perdre plusieurs joueurs importants en ce début de mercato estival.

Son meilleur buteur, notamment, Hemsley Akpa-Chukwu. Auteur de neuf buts toutes compétitions confondues, le jeune attaquant de 20 ans a pris la route de Zulte-Waregem, où il a signé un contrat de trois ans assorti d'une quatrième année en option en échange d'une indemnité de 600.000 € en faveur de Seraing.

Ce n'est pas tout, puisque selon nos informations, les Métallos pourraient dire au revoir à un autre titulaire dans les prochains jours : Emmanuel Da Costa, qui a joué la presque totalité des matchs une fois son adaptation terminée au Pairay, également suivi par plusieurs clubs de l'élite depuis quelques semaines.

Emmanuel Da Costa est aussi proche d'un départ de Seraing pour la D1A

Trois clubs de D1A seraient particulièrement intéressés par les services de l'arrière droit de 21 ans, qui était arrivé en provenance de La Louvière en début de saison, dont un aurait prévu une réunion ce vendredi avec l'ancien international espoirs congolais (six sélections avec les U20), dans le but de finaliser son arrivée.


Après avoir perdu Noah Solheid (Charleroi) et donc Akpa-Chukwu (Zulte-Waregem), Seraing semble donc sur le point de perdre un troisième joueur important au profit de l'élite de notre football belge. Évalué à 250.000 € sur le site de référence Transfermarkt, Emmanuel Da Costa représente un profil à moindre coût, qui a pourtant montré cette saison qu'il était logique que plusieurs clubs de D1A s'intéressent à lui.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RFC Seraing
Emmanuel Da Costa

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Da Costa - Saibari - Oscar

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Da Costa - Saibari - Oscar

12:30
Officiel : autrefois lancé par Kompany à Anderlecht, il regoûtera bien à la D1A la saison prochaine

Officiel : autrefois lancé par Kompany à Anderlecht, il regoûtera bien à la D1A la saison prochaine

12:00
La Juve à Sclessin, d'autres belles affiches : voici le programme des matchs amicaux de l'été en Pro League

La Juve à Sclessin, d'autres belles affiches : voici le programme des matchs amicaux de l'été en Pro League

11:30
Plus de 50 millions sur la table : l'insistance de Kompany pour un ancien de Neerpede en passe de payer

Plus de 50 millions sur la table : l'insistance de Kompany pour un ancien de Neerpede en passe de payer

11:00
LIVE Coupe du monde 12/6 : la Corée du Sud surprend les Tchèques, le Congo peut souffler

LIVE Coupe du monde 12/6 : la Corée du Sud surprend les Tchèques, le Congo peut souffler

10:45
Le suspense à l'américaine : fameux ouf de soulagement pour le Congo

Le suspense à l'américaine : fameux ouf de soulagement pour le Congo

10:30
Chou blanc pour Sibierski ? Un entraîneur cité à Anderlecht négocie en Liga

Chou blanc pour Sibierski ? Un entraîneur cité à Anderlecht négocie en Liga

10:00
Il n'y a pas que Maisonneuve : la RAAL officialise cinq départs pour le prix d'un

Il n'y a pas que Maisonneuve : la RAAL officialise cinq départs pour le prix d'un

09:35
Parti en train depuis la Gare du Midi : Nathan De Cat a visité les installations d'un club français

Parti en train depuis la Gare du Midi : Nathan De Cat a visité les installations d'un club français

09:00
"Cela répond à votre question ?" : Hugo Broos ne se démonte pas et surprend après la défaite contre le Mexique

"Cela répond à votre question ?" : Hugo Broos ne se démonte pas et surprend après la défaite contre le Mexique

08:30
Officiel : un ancien de Charleroi, du RWDM et de Virton libre après la relégation de son club

Officiel : un ancien de Charleroi, du RWDM et de Virton libre après la relégation de son club

08:00
Décision prise pour Taravel, un départ acté : le nouveau staff d'Anderlecht se dessine

Décision prise pour Taravel, un départ acté : le nouveau staff d'Anderlecht se dessine

07:30
Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte

Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte

06:40
Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !

Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !

07:00
"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique

"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique

06:00
LIVE : le Mexique mène, l'Afrique du Sud est à 9 Live

LIVE : le Mexique mène, l'Afrique du Sud est à 9

22:50
Relégué dans le noyau B dès la reprise : un ancien du Standard dans de sales draps

Relégué dans le noyau B dès la reprise : un ancien du Standard dans de sales draps

22:40
Courtois n'est pas Romelu Lukaku : les Diables ne sont plus sa priorité, mais il peut réussir ses adieux Avis

Courtois n'est pas Romelu Lukaku : les Diables ne sont plus sa priorité, mais il peut réussir ses adieux

05:00
2
Trois cartes rouges pour ouvrir le bal : le Mexique lance son tournoi dans la nervosité

Trois cartes rouges pour ouvrir le bal : le Mexique lance son tournoi dans la nervosité

23:07
"J'ai senti la moutarde me monter au nez" : Anthony Moris pas tendre avec un entraîneur belge

"J'ai senti la moutarde me monter au nez" : Anthony Moris pas tendre avec un entraîneur belge

22:20
Un expatrié se prépare à écrire un nouveau chapitre de sa carrière : "Je n'exclus pas un retour en Belgique"

Un expatrié se prépare à écrire un nouveau chapitre de sa carrière : "Je n'exclus pas un retour en Belgique"

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/06: Duranville - Akpa-Chukwu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/06: Duranville - Akpa-Chukwu

20:30
Arthur Theate sur le banc contre l'Égypte ? "Il faut penser en termes de duos"

Arthur Theate sur le banc contre l'Égypte ? "Il faut penser en termes de duos"

21:30
Officiel : le meilleur buteur de Seraing file en D1A

Officiel : le meilleur buteur de Seraing file en D1A

19:20
LIVE Coupe du monde 11/6 : capitaine de sa sélection, un ancien de Pro League forfait pour le Mondial

LIVE Coupe du monde 11/6 : capitaine de sa sélection, un ancien de Pro League forfait pour le Mondial

21:00
Les négociations avec Dortmund dans leur phase finale : la porte de sortie de Julien Duranville se précise

Les négociations avec Dortmund dans leur phase finale : la porte de sortie de Julien Duranville se précise

20:30
Mourinho avait "déçu" Courtois lors de l'affaire Vinicius Jr : les retrouvailles seront intéressantes

Mourinho avait "déçu" Courtois lors de l'affaire Vinicius Jr : les retrouvailles seront intéressantes

20:00
Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !

Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !

19:01
LIVE : Thibaut Courtois s'adresse bientôt à la presse depuis Seattle

LIVE : Thibaut Courtois s'adresse bientôt à la presse depuis Seattle

18:52
Trop instable ? Sébastien Pocognoli repousse l'offre d'un club qualifié pour l'Europe

Trop instable ? Sébastien Pocognoli repousse l'offre d'un club qualifié pour l'Europe

19:00
Nouveau classement FIFA : la France grande perdante, la Belgique reste à la même position

Nouveau classement FIFA : la France grande perdante, la Belgique reste à la même position

18:30
"C'est notre principal atout" : Toby Alderweireld croit beaucoup en Jérémy Doku

"C'est notre principal atout" : Toby Alderweireld croit beaucoup en Jérémy Doku

18:00
Le Club de Bruges s'intéresse à un jeune crack suédois

Le Club de Bruges s'intéresse à un jeune crack suédois

17:30
Laurent Ciman s'interroge avant le début de la Coupe du monde : "Il y a beaucoup d'engouement ici, mais..."

Laurent Ciman s'interroge avant le début de la Coupe du monde : "Il y a beaucoup d'engouement ici, mais..."

17:00
Ce club de Pro League ne traîne pas et a déjà lancé sa préparation pour la saison prochaine

Ce club de Pro League ne traîne pas et a déjà lancé sa préparation pour la saison prochaine

16:00
OFFICIEL : récemment limogé de l'Antwerp, Joseph Oosting a déjà retrouvé un nouveau club

OFFICIEL : récemment limogé de l'Antwerp, Joseph Oosting a déjà retrouvé un nouveau club

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Play-offs - Finale (R)
Beerschot Beerschot 1-3 Lommel SK Lommel SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved