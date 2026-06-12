Après Akpa-Chukwu et Solheid, Seraing va voir un troisième titulaire rejoindre la D1A

Auteur d'une bonne saison sur le flanc droit du RFC Seraing, Emmanuel Da Costa est courtisé par trois clubs de Jupiler Pro League. L'un d'eux a prévu une réunion avec le Congolais de 21 ans ce vendredi dans le but de finaliser son arrivée.

Onzième de la Challenger Pro League la saison dernière, avec deux points d'avance sur le RWDM Brussels qui a basculé en D1 FFA en raison du quota des équipes U23, le RFC Seraing est en train de perdre plusieurs joueurs importants en ce début de mercato estival.

Son meilleur buteur, notamment, Hemsley Akpa-Chukwu. Auteur de neuf buts toutes compétitions confondues, le jeune attaquant de 20 ans a pris la route de Zulte-Waregem, où il a signé un contrat de trois ans assorti d'une quatrième année en option en échange d'une indemnité de 600.000 € en faveur de Seraing.

Ce n'est pas tout, puisque selon nos informations, les Métallos pourraient dire au revoir à un autre titulaire dans les prochains jours : Emmanuel Da Costa, qui a joué la presque totalité des matchs une fois son adaptation terminée au Pairay, également suivi par plusieurs clubs de l'élite depuis quelques semaines.

Emmanuel Da Costa est aussi proche d'un départ de Seraing pour la D1A

Trois clubs de D1A seraient particulièrement intéressés par les services de l'arrière droit de 21 ans, qui était arrivé en provenance de La Louvière en début de saison, dont un aurait prévu une réunion ce vendredi avec l'ancien international espoirs congolais (six sélections avec les U20), dans le but de finaliser son arrivée.



Après avoir perdu Noah Solheid (Charleroi) et donc Akpa-Chukwu (Zulte-Waregem), Seraing semble donc sur le point de perdre un troisième joueur important au profit de l'élite de notre football belge. Évalué à 250.000 € sur le site de référence Transfermarkt, Emmanuel Da Costa représente un profil à moindre coût, qui a pourtant montré cette saison qu'il était logique que plusieurs clubs de D1A s'intéressent à lui.