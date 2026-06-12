"Cela répond à votre question ?" : Hugo Broos ne se démonte pas et surprend après la défaite contre le Mexique

Hugo Broos a été le premier entraîneur de ce mondial à se présenter en conférence de presse dans le camp des vaincus. Notre compatriote est revenu sur ses choix et le déroulement de la rencontre.

L'Afrique du Sud a tenté un pari audacieux pour le match d'ouverture de cette Coupe du Monde : répondre au pressing mexicain en ressortant proprement pour trouver l'espace dans le dos du milieu adverse. Cela a par moment fonctionné, offrant quelques décalages, mais cela a également coûté un but, sur une perte de balle à l'entrée du rectangle.

"Mes joueurs n’ont pas su trouver les espaces. Nous étions sous pression des hôtes dès les 20 premières minutes. Nous avons fait deux erreurs dans des moments où nous ne devions pas perdre le ballon et nous avons été punis", estime Hugo Broos en conférence de presse.

Les Bafana Bafana déjà dos au mur

En Afrique du Sud, notre compatriote est également critiqué pour avoir opté pour un 3-5-2. Mais selon lui, ce schémar tactique était le bon : "Je pense que quand vous avez vu le match, vous savez pourquoi j’ai fait ça. Sauf lors des 15 premières minutes, qui étaient marquées par une forte pression du Mexique, le match était équilibré. Le Mexique était même un peu désespéré, ne sachant pas quoi faire du ballon. Les deux défenseurs avaient simplement le ballon dans les pieds sans beaucoup de solutions. Cela répond à votre question sur pourquoi j’ai joué comme ça aujourd’hui ?", a-t-il répondu.

Broos s'est également exprimé sur les deux cartons rouges adressées à son équipe, se montrant mitigé : "Le premier, nous devons l’accepter, le joueur allait au but, Yaya l’a fait trébucher. Mais le second, le joueur mexicain a bloqué Zwane dans sa course, c’était un peu léger pour un carton rouge".







L'Afrique du Sud prend donc un mauvais départ mais veut y croire, d'autant que les huit meilleurs troisièmes seront eux aussi qualifiés pour les seizièmes de finale : "La seule chose qui doit être meilleure au prochain match, c’est quand nous avons le ballon. Ce n’était pas si bon aujourd’hui, donc nous devons y travailler".

Réaction attendue jeudi contre la République Tchèque, l'autre déçue de cette première nuit de compétition après sa défaite contre la Corée du Sud. "Nous avons deux joueurs qui ne pourront pas jouer le prochain match, mais nous avons d’autres garçons qui sont prêts. Si nous montrons la même mentalité et que nous jouons de la même manière qu’aujourd’hui, avec un peu plus de qualités offensives, je suis certain que nous obtiendrons de bons résultats lors des deux prochains matchs".