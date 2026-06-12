Il n'y a pas que Maisonneuve : la RAAL officialise cinq départs pour le prix d'un

Scott Crabbé, journaliste football
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Il n'y a pas que Maisonneuve : la RAAL officialise cinq départs pour le prix d'un
Photo: © photonews
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Les grandes manoeuvres ont commencé depuis un certain temps à la RAAL. Et elles se poursuivent dans le sens des départs ce matin.

La Louvière vient de confirmer le départ de cinq joueurs, cinq éléments dont le contrat arrivait à échéance et ne sera pas renouvelé. Le premier a beau ne pas être une surprise, il n'en est pas moins important : leader du groupe depuis son arrivée il y a trois ans, Maxence Maisonneuve quitte bel et bien les Loups. Comme nous vous l'expliquions mercredi, le Marseillais pourrait bien rebondir en Pologne.

Autre départ confirmé, celui d'Owen Maës. Le milieu offensif français, formé à Caen, Lens et Monaco était arrivé en même temps que Maisonneuve il y a trois ans, quand la RAAL évoluait dans ce que l'on appelait encore la Nationale 1. Il s'en va avec 71 rencontres au compteur.

La Louvière fait de la place dans son noyau

Les trois autres départs concernent des joueurs prêtés : Luka Hoedaert, Thierno Diallo et Raphaël Eyongo ne seront plus Loups la saison prochaine. Le premier cité avait été prêté à Tubize-Braine, il portera les couleurs de Rochefort la saison prochaine.

Arrivé lui aussi au club il y a deux ans (en provenance des Francs Borains), Thierno Diallo avait été prêté à l'Olympic Charleroi durant ces derniers mois, tout comme Raphaël Eyongo.


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