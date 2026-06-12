"J'ai moi-même contacté Guy Roux" : voici les premiers mots de Will Still à Auxerre

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"J'ai moi-même contacté Guy Roux" : voici les premiers mots de Will Still à Auxerre
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Sans club depuis début novembre et la fin de son aventure à Southampton, Will Still est le nouvel entraîneur de l'AJ Auxerre, quinzième de Ligue 1 la saison dernière. Il succède à Christophe Pélissier.

Loïc Woos

Les premiers mots de Will Still à Auxerre

"Je suis très content, très heureux, et assez fier aussi qu'un club, avec un passé et un historique comme Auxerre, se tourne vers moi et que M. Zhou (le propriétaire, ndlr) m'ait appelé et fait confiance", a déclaré Will Still après sa signature dans un entretien accordé à l’Yonne Républicaine.

"Il m’a appelé, puis j’ai eu des entretiens avec David Wantier (le directeur sportif) et avec Baptiste Malherbe (le président exécutif). J’ai aussi appelé moi-même Guy Roux en début de semaine (...) Il y a un tas de choses qui m’ont convaincu", a déclaré Will Still, dont la tâche première à Auxerre sera d’éviter rapidement la zone de relégation.

Sans club depuis début novembre et la fin de son aventure à Southampton, Will Still est le nouvel entraîneur de l'AJ Auxerre, quinzième de Ligue 1 la saison dernière. Il succède à Christophe Pélissier.

Après une première saison terminée à la huitième place, c'est lui-même que Will Still annonçait son départ du RC Lens, avançant des raisons personnelles pour expliquer son choix. Sa compagne, Emma Saunders, journaliste pour la télévision britannique Sky Sports, subissait alors une encéphalite, une infection au cerveau. "J'ai besoin de rentrer chez moi", déclarait alors Will Still.

Quelques jours plus tard, le natif de Braine-l'Alleud était annoncé du côté de Southampton, qui venait de quitter la Premier League après une saison catastrophique. Mais Will Still n'est jamais parvenu à faire prendre la mayonnaise chez les Saints et a été limogé dès le début du mois de novembre, après seize petites rencontres et un bilan de quatre victoires, six partages et six défaites.

En janvier, le Belgo-Britannique faisait alors part de son souhait de rentrer en France, la situation médicale de sa compagne ayant évolué dans le bon sens. "Mon objectif est de revenir en France, et je ne ferme la porte à rien. Je veux juste que ce soit le bon projet avec les bonnes personnes. Je veux prendre le temps de faire les choses bien", lançait-il sur le plateau du Canal Football Club.

Will Still est le nouvel entraîneur de l'AJ Auxerre

Le bon projet est visiblement arrivé durant l'intersaison. Annoncé du côté du FC Nantes, puis du FC Lorient, Will Still s'est finalement engagé avec l'AJ Auxerre, récent quinzième de Ligue 1, qui a laissé la place de barragiste à l'OGC Nice pour deux petits points, pour succéder à Christophe Pélissier.

"À 33 ans, le technicien belgo-britannique s’engage avec l’AJA pour les deux prochaines saisons, plus une en option, et prendra les commandes du groupe professionnel dès la reprise de la préparation estivale", déclare l'AJA dans son communiqué publié ce vendredi.

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