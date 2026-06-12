La Juve à Sclessin, d'autres belles affiches : voici le programme des matchs amicaux de l'été en Pro League
Photo: © photonews
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Le Mondial pointe a à peine débuté que la prochaine saison de Pro League pointe déjà le bout de son nez. Avec à nouveau un été riche en matchs amicaux pour la préparer.
C'est la magie du décalage des grands tournois : pendant que la crème du football mondial termine la saison en croisant le fer pour l'un des trophées les plus convoités de l'histoire du sport, les joueurs de Pro League retrouvent déjà le chemin de l'entraînement pour préparer la saison suivante. Courtrai a été le premier à le faire hier, après trois jours de test physiques. Les premiers matchs amicaux arriveront ensuite bien vite. Petit tour d'horizon des rencontres de préparation déjà confirmées, club par club.
Anderlecht :
27 juin : Sporting Hasselt - Anderlecht
Antwerp :
19 juillet : Sporting Hasselt - Antwerp
1er août : Millwall - Antwerp
Beveren :
Pas encore communiqué
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Cercle de Bruges :
Pas encore communiqué
Charleroi :
17 juillet : Feyenoord - Charleroi (à Rotterdam)
Club de Bruges :
4 juillet : Club de Bruges - Courtrai
11 juillet : Feyenoord - Club de Bruges
17 juillet : Club de Bruges - Heerenveen
25 juillet : Stade Rennais - Club de Bruges
Courtrai :
7 juin : Marke – Courtrai
20 juin : White Star Lauwe - Courtrai
27 juin : KV Dixmude Ostende - Courtrai
4 juillet : Club de Bruges - Courtrai
18 juillet : Courtrai - Valenciennes
18 juillet : Harelbeke - Courtrai
25 juillet : Courtrai - Knokke
25 juillet : Courtrai - Amiens
31 juillet : Courtrai - Jong Gent
1er août : Courtrai - Stade Reims
Gand :
27 juin : KFC Merelbeke – La Gantoise
Genk :
Pas encore communiqué
La Louvière :
4 juillet : La Louvière - Union Rochefortoise
11 juillet : La Louvière - US Boulogne
15 juillet : La Louvière - Virton
Lommel :
18 juillet : Lommel - Go Ahead Eagles
Louvain :
Pas encore communiqué
Malines :
Pas encore communiqué
Saint-Trond :
1er juillet : Thes Sport - STVV
4 juillet : Zepperen Brustem - STVV
15 juillet : Patro Eisden - STVV
22 juillet : RFC Liège - STVV
Standard :
4 juillet : Verlaine - Standard
8 juillet : Aubel - Standard
Dunkerque - Standard (date à déterminer)
Metz - Standard (date à déterminer)
25 juillet : Standard - Juventus
Union Saint-Gilloise :
30 juin : Diegem Sport - Union
5 juillet : Union - Steaua Bucarest
11 juillet : Union - Aarhus
Westerlo :
Pas encore communiqué
Zulte Waregem :
27 juin : Racing Waregem - Zulte Waregem
3 juillet : Audenarde - Zulte Waregem
4 juillet : Zelzate - Zulte Waregem
8 juillet : Rakow Częstochowa - Zulte Waregem
Un programme qui s'enrichira encore de nouvelles dates dans les semaines à venir. Vous pourrez en trouver toutes les mises à jour sur Walfoot. La Pro League rendra quant à elle public le calendrier de la saison prochaine (qui commencera le 7 août) le 19 juin.
Plusieurs clubs seront néanmoins sur le pont avant la reprise du championnat : Anderlecht disputera son deuxième tour préliminaire d'Europa League les 23 et 30 juillet, La Gantoise disputera son deuxième tour préliminaire de Conférence League aux mêmes dates, l'Union Saint-Gilloise entrera en lice au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions le 4 ou le 5 août.
Plus tard, Saint-Trond disputera son barrage d'Europa League le 20 août, tandis que le Club de Bruges est d'ores et déjà qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, qui débutera le 8 septembre.
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