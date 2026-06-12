La Juve à Sclessin, d'autres belles affiches : voici le programme des matchs amicaux de l'été en Pro League

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
La Juve à Sclessin, d'autres belles affiches : voici le programme des matchs amicaux de l'été en Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Mondial pointe a à peine débuté que la prochaine saison de Pro League pointe déjà le bout de son nez. Avec à nouveau un été riche en matchs amicaux pour la préparer.

C'est la magie du décalage des grands tournois : pendant que la crème du football mondial termine la saison en croisant le fer pour l'un des trophées les plus convoités de l'histoire du sport, les joueurs de Pro League retrouvent déjà le chemin de l'entraînement pour préparer la saison suivante. Courtrai a été le premier à le faire hier, après trois jours de test physiques. Les premiers matchs amicaux arriveront ensuite bien vite. Petit tour d'horizon des rencontres de préparation déjà confirmées, club par club.

Anderlecht :

27 juin : Sporting Hasselt - Anderlecht

Antwerp :

19 juillet : Sporting Hasselt - Antwerp

1er août : Millwall - Antwerp

Beveren :

Pas encore communiqué

Lire aussi… Officiel : autrefois lancé par Kompany à Anderlecht, il regoûtera bien à la D1A la saison prochaine

Cercle de Bruges :

Pas encore communiqué

Charleroi :

17 juillet : Feyenoord - Charleroi (à Rotterdam)

Club de Bruges :

4 juillet : Club de Bruges - Courtrai

11 juillet : Feyenoord - Club de Bruges

17 juillet : Club de Bruges - Heerenveen

25 juillet : Stade Rennais - Club de Bruges

Courtrai :

7 juin : Marke – Courtrai 

20 juin : White Star Lauwe - Courtrai 

27 juin : KV Dixmude Ostende - Courtrai

4 juillet : Club de Bruges - Courtrai

18 juillet : Courtrai - Valenciennes

18 juillet : Harelbeke - Courtrai

25 juillet : Courtrai - Knokke

25 juillet : Courtrai - Amiens

31 juillet : Courtrai - Jong Gent

1er août : Courtrai - Stade Reims

Gand :

27 juin : KFC Merelbeke – La Gantoise

Genk :

Pas encore communiqué

La Louvière :

4 juillet : La Louvière - Union Rochefortoise

11 juillet : La Louvière - US Boulogne

15 juillet : La Louvière - Virton

Lommel :

18 juillet : Lommel - Go Ahead Eagles

Louvain :

Pas encore communiqué

Malines :

Pas encore communiqué

Saint-Trond :

1er juillet : Thes Sport - STVV

4 juillet : Zepperen Brustem - STVV

15 juillet : Patro Eisden - STVV

22 juillet : RFC Liège - STVV

Standard :

4 juillet : Verlaine - Standard

8 juillet : Aubel - Standard 

Dunkerque - Standard (date à déterminer)

Metz - Standard (date à déterminer)

25 juillet : Standard - Juventus

Union Saint-Gilloise :

30 juin : Diegem Sport - Union

5 juillet : Union - Steaua Bucarest

11 juillet : Union - Aarhus

Westerlo :

Pas encore communiqué

Zulte Waregem :

27 juin : Racing Waregem - Zulte Waregem

3 juillet : Audenarde - Zulte Waregem

4 juillet : Zelzate - Zulte Waregem

8 juillet : Rakow Częstochowa - Zulte Waregem

Un programme qui s'enrichira encore de nouvelles dates dans les semaines à venir. Vous pourrez en trouver toutes les mises à jour sur Walfoot. La Pro League rendra quant à elle public le calendrier de la saison prochaine (qui commencera le 7 août) le 19 juin.

Plusieurs clubs seront néanmoins sur le pont avant la reprise du championnat : Anderlecht disputera son deuxième tour préliminaire d'Europa League les 23 et 30 juillet, La Gantoise disputera son deuxième tour préliminaire de Conférence League aux mêmes dates, l'Union Saint-Gilloise entrera en lice au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions le 4 ou le 5 août.

Plus tard, Saint-Trond disputera son barrage d'Europa League le 20 août, tandis que le Club de Bruges est d'ores et déjà qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, qui débutera le 8 septembre.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Vrancken - Šutalo - Nsimba

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Vrancken - Šutalo - Nsimba

10/06
Officiel : autrefois lancé par Kompany à Anderlecht, il regoûtera bien à la D1A la saison prochaine

Officiel : autrefois lancé par Kompany à Anderlecht, il regoûtera bien à la D1A la saison prochaine

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Da Costa - Saibari - Oscar

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Da Costa - Saibari - Oscar

12:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/06: Duranville - Akpa-Chukwu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/06: Duranville - Akpa-Chukwu

20:30
Après Akpa-Chukwu et Solheid, Seraing va voir un troisième titulaire rejoindre la D1A

Après Akpa-Chukwu et Solheid, Seraing va voir un troisième titulaire rejoindre la D1A

12:30
Chou blanc pour Sibierski ? Un entraîneur cité à Anderlecht négocie en Liga

Chou blanc pour Sibierski ? Un entraîneur cité à Anderlecht négocie en Liga

10:00
Il n'y a pas que Maisonneuve : la RAAL officialise cinq départs pour le prix d'un

Il n'y a pas que Maisonneuve : la RAAL officialise cinq départs pour le prix d'un

09:35
Parti en train depuis la Gare du Midi : Nathan De Cat a visité les installations d'un club français

Parti en train depuis la Gare du Midi : Nathan De Cat a visité les installations d'un club français

09:00
Plus de 50 millions sur la table : l'insistance de Kompany pour un ancien de Neerpede en passe de payer

Plus de 50 millions sur la table : l'insistance de Kompany pour un ancien de Neerpede en passe de payer

11:00
Décision prise pour Taravel, un départ acté : le nouveau staff d'Anderlecht se dessine

Décision prise pour Taravel, un départ acté : le nouveau staff d'Anderlecht se dessine

07:30
LIVE Coupe du monde 12/6 : la Corée du Sud surprend les Tchèques, le Congo peut souffler

LIVE Coupe du monde 12/6 : la Corée du Sud surprend les Tchèques, le Congo peut souffler

10:45
Le suspense à l'américaine : fameux ouf de soulagement pour le Congo

Le suspense à l'américaine : fameux ouf de soulagement pour le Congo

10:30
Officiel : un ancien de Charleroi, du RWDM et de Virton libre après la relégation de son club

Officiel : un ancien de Charleroi, du RWDM et de Virton libre après la relégation de son club

08:00
Relégué dans le noyau B dès la reprise : un ancien du Standard dans de sales draps

Relégué dans le noyau B dès la reprise : un ancien du Standard dans de sales draps

22:40
"Cela répond à votre question ?" : Hugo Broos ne se démonte pas et surprend après la défaite contre le Mexique

"Cela répond à votre question ?" : Hugo Broos ne se démonte pas et surprend après la défaite contre le Mexique

08:30
Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte

Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte

06:40
Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !

Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !

07:00
"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique

"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique

06:00
LIVE : le Mexique mène, l'Afrique du Sud est à 9 Live

LIVE : le Mexique mène, l'Afrique du Sud est à 9

22:50
Courtois n'est pas Romelu Lukaku : les Diables ne sont plus sa priorité, mais il peut réussir ses adieux Avis

Courtois n'est pas Romelu Lukaku : les Diables ne sont plus sa priorité, mais il peut réussir ses adieux

05:00
2
"J'ai senti la moutarde me monter au nez" : Anthony Moris pas tendre avec un entraîneur belge

"J'ai senti la moutarde me monter au nez" : Anthony Moris pas tendre avec un entraîneur belge

22:20
Trois cartes rouges pour ouvrir le bal : le Mexique lance son tournoi dans la nervosité

Trois cartes rouges pour ouvrir le bal : le Mexique lance son tournoi dans la nervosité

23:07
Un expatrié se prépare à écrire un nouveau chapitre de sa carrière : "Je n'exclus pas un retour en Belgique"

Un expatrié se prépare à écrire un nouveau chapitre de sa carrière : "Je n'exclus pas un retour en Belgique"

22:00
Arthur Theate sur le banc contre l'Égypte ? "Il faut penser en termes de duos"

Arthur Theate sur le banc contre l'Égypte ? "Il faut penser en termes de duos"

21:30
Une pépite de 15 ans dit non à Lyon et à l'Ajax pour rester au Club de Bruges

Une pépite de 15 ans dit non à Lyon et à l'Ajax pour rester au Club de Bruges

14:00
Officiel : le meilleur buteur de Seraing file en D1A

Officiel : le meilleur buteur de Seraing file en D1A

19:20
LIVE Coupe du monde 11/6 : capitaine de sa sélection, un ancien de Pro League forfait pour le Mondial

LIVE Coupe du monde 11/6 : capitaine de sa sélection, un ancien de Pro League forfait pour le Mondial

21:00
OFFICIEL : récemment limogé de l'Antwerp, Joseph Oosting a déjà retrouvé un nouveau club

OFFICIEL : récemment limogé de l'Antwerp, Joseph Oosting a déjà retrouvé un nouveau club

16:30
Les négociations avec Dortmund dans leur phase finale : la porte de sortie de Julien Duranville se précise

Les négociations avec Dortmund dans leur phase finale : la porte de sortie de Julien Duranville se précise

20:30
Mourinho avait "déçu" Courtois lors de l'affaire Vinicius Jr : les retrouvailles seront intéressantes

Mourinho avait "déçu" Courtois lors de l'affaire Vinicius Jr : les retrouvailles seront intéressantes

20:00
Ce club de Pro League ne traîne pas et a déjà lancé sa préparation pour la saison prochaine

Ce club de Pro League ne traîne pas et a déjà lancé sa préparation pour la saison prochaine

16:00
C'est officiel : Keisuke Goto quitte Anderlecht pour la Bundesliga

C'est officiel : Keisuke Goto quitte Anderlecht pour la Bundesliga

11/06
Le Club de Bruges s'intéresse à un jeune crack suédois

Le Club de Bruges s'intéresse à un jeune crack suédois

17:30
Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !

Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !

19:01
LIVE : Thibaut Courtois s'adresse bientôt à la presse depuis Seattle

LIVE : Thibaut Courtois s'adresse bientôt à la presse depuis Seattle

18:52
Trop instable ? Sébastien Pocognoli repousse l'offre d'un club qualifié pour l'Europe

Trop instable ? Sébastien Pocognoli repousse l'offre d'un club qualifié pour l'Europe

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved