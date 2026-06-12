La Juve à Sclessin, d'autres belles affiches : voici le programme des matchs amicaux de l'été en Pro League

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Le Mondial pointe a à peine débuté que la prochaine saison de Pro League pointe déjà le bout de son nez. Avec à nouveau un été riche en matchs amicaux pour la préparer.

C'est la magie du décalage des grands tournois : pendant que la crème du football mondial termine la saison en croisant le fer pour l'un des trophées les plus convoités de l'histoire du sport, les joueurs de Pro League retrouvent déjà le chemin de l'entraînement pour préparer la saison suivante. Courtrai a été le premier à le faire hier, après trois jours de test physiques. Les premiers matchs amicaux arriveront ensuite bien vite. Petit tour d'horizon des rencontres de préparation déjà confirmées, club par club.

Anderlecht :

27 juin : Sporting Hasselt - Anderlecht

Antwerp :

19 juillet : Sporting Hasselt - Antwerp

1er août : Millwall - Antwerp

Beveren :

Pas encore communiqué



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Cercle de Bruges :

Pas encore communiqué

Charleroi :

17 juillet : Feyenoord - Charleroi (à Rotterdam)

Club de Bruges :

4 juillet : Club de Bruges - Courtrai

11 juillet : Feyenoord - Club de Bruges

17 juillet : Club de Bruges - Heerenveen

25 juillet : Stade Rennais - Club de Bruges

Courtrai :

7 juin : Marke – Courtrai

20 juin : White Star Lauwe - Courtrai

27 juin : KV Dixmude Ostende - Courtrai

4 juillet : Club de Bruges - Courtrai

18 juillet : Courtrai - Valenciennes

18 juillet : Harelbeke - Courtrai

25 juillet : Courtrai - Knokke

25 juillet : Courtrai - Amiens

31 juillet : Courtrai - Jong Gent

1er août : Courtrai - Stade Reims

Gand :

27 juin : KFC Merelbeke – La Gantoise

Genk :

Pas encore communiqué

La Louvière :

4 juillet : La Louvière - Union Rochefortoise

11 juillet : La Louvière - US Boulogne

15 juillet : La Louvière - Virton

Lommel :

18 juillet : Lommel - Go Ahead Eagles

Louvain :

Pas encore communiqué

Malines :

Pas encore communiqué

Saint-Trond :

1er juillet : Thes Sport - STVV

4 juillet : Zepperen Brustem - STVV

15 juillet : Patro Eisden - STVV

22 juillet : RFC Liège - STVV

Standard :

4 juillet : Verlaine - Standard

8 juillet : Aubel - Standard

Dunkerque - Standard (date à déterminer)

Metz - Standard (date à déterminer)

25 juillet : Standard - Juventus

Union Saint-Gilloise :

30 juin : Diegem Sport - Union

5 juillet : Union - Steaua Bucarest

11 juillet : Union - Aarhus

Westerlo :

Pas encore communiqué

Zulte Waregem :

27 juin : Racing Waregem - Zulte Waregem

3 juillet : Audenarde - Zulte Waregem

4 juillet : Zelzate - Zulte Waregem

8 juillet : Rakow Częstochowa - Zulte Waregem

Un programme qui s'enrichira encore de nouvelles dates dans les semaines à venir. Vous pourrez en trouver toutes les mises à jour sur Walfoot. La Pro League rendra quant à elle public le calendrier de la saison prochaine (qui commencera le 7 août) le 19 juin.

Plusieurs clubs seront néanmoins sur le pont avant la reprise du championnat : Anderlecht disputera son deuxième tour préliminaire d'Europa League les 23 et 30 juillet, La Gantoise disputera son deuxième tour préliminaire de Conférence League aux mêmes dates, l'Union Saint-Gilloise entrera en lice au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions le 4 ou le 5 août.

Plus tard, Saint-Trond disputera son barrage d'Europa League le 20 août, tandis que le Club de Bruges est d'ores et déjà qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, qui débutera le 8 septembre.