Le suspense à l'américaine : fameux ouf de soulagement pour le Congo

La République Démocratique du Congo nourrit de grands espoirs quant à cette Coupe du Monde. Les Léopards en ont franchi le premier obstacle...atterrir sur le sol américain.

Pour d'autres raisons que l'Iran, voir la délégation congolaise arriver aux Etats-Unis n'était pas gagné d'avance. Les autorités américaines avaient imposé une période d’isolement de 21 jours aux Léopards avant d’entrer sur le territoire, en raison de l'épidémie d'Ebola sévissant en RDC.

Des mesures qui ont profondément impacté la préparation du groupe, contraint d'annuler un retour au pays, pour entièrement s'entraîner en Europe. La sélection a ainsi disputé un match amical contre le Danemark à Sclessin (0-0) et perdu 2-1 contre le Chili à Orleans.

La RDC a bien atterri sur le sol américain

Hier, c'était finalement le grand jour : la délégation s'est envolée de Paris vers les Etats-Unis et a atterri à Houston vers 14h30 heure locale. "Ca s'est passé sans problème, tout le monde est passé, personne ne s'est vu refusé à l'entrée", sourit Aaron Wan-Bissaka à un journaliste de l’AFP.

Le Congo peut donc pousser un premier ouf de soulagement après ces dernières semaines plutôt mouvementées et maintenant se concentrer sur le sportif. Après 52 ans d'absence, la RDC est confrontée à un beau challenge pour son entrée en lice dans le tournoi, prévue le 17 juin contre le Portugal de Roberto Martinez.