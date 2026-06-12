LIVE Coupe du monde 12/6 : la Corée du Sud surprend les Tchèques, le Congo peut souffler
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Le suspense à l'américaine : fameux ouf de soulagement pour le Congo
La République Démocratique du Congo nourrit de grands espoirs quant à cette Coupe du Monde. Les Léopards en ont franchi le premier obstacle...atterrir sur le sol américain. (Lire la suite)
Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !
Quelques heures après le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la République Tchèque se retrouvaient pour la deuxième rencontre de ce Mondial. La première équipe européenne à entrer en lice a été battue. (Lire la suite)
Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte
Le jour J approche : dans 4 jours, les Diables Rouges entament leur Coupe du Monde 2026 et affrontent l'Egypte à Seattle. C'est aussi dans cette ville de la côte Ouest que la Belgique a son camp de base et passera le plus de temps. Voici le guide de Seattle à destination des supporters ! (Lire la suite)
"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique
C'était l'invité surprise à l'entraînement des Diables Rouges cette semaine. Max Anchor, jeune gardien des Seattle Sounders, a fait office de quatrième gardien, aux côtés d'un Thibaut Courtois qui fait bien sûr partie de ses références. (Lire la suite)
Courtois n'est pas Romelu Lukaku : les Diables ne sont plus sa priorité, mais il peut réussir ses adieux
Thibaut Courtois a laissé planer le doute en conférence de presse concernant son avenir chez les Diables Rouges. En réalité, le doute n'est plus vraiment permis : la Coupe du Monde 2026 sera son dernier grand tournoi avec la sélection. (Lire la suite)
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