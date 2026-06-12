LIVE : Witsel : "Je ne reviendrai pas au Standard"
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Les Diables Rouges poursuivent leur préparation pour le premier match de la Coupe du Monde, face à l'Egypte. Ce vendredi, Axel Witsel et Joaquin Seys se présenteront face à la presse.
Witsel : "Je ne reviendrai pas au Standard, mais je peux comprendre Romelu"
Axel Witsel a été clair : il ne veut pas revenir au Standard. "Je préfère le dire clairement. C'est le club de mon coeur, que j'aimerai jusqu'à ma mort, mais je préfère le dire pour éviter les polémiques", déclare-t-il. "Ce que veut faire Romelu à Anderlecht ? Je peux le comprendre. Mais ce ne sera pas facile. Un retour, ce n'est jamais facile car si ça se passe bien, c'est super, mais si ça se passe mal, c'est pour ta pomme".
Witsel : "Thibaut dit ça maintenant mais ça peut vite changer..."
Les propos de Thibaut Courtois la veille concernant son avenir international, Axel Witsel les comprend : "Au fur et à mesure que ta carrière avance, tu te dis qu'avoir quelques jours de repos en plus, c'est idéal, tu te poses des questions. Je comprends aussi Thibaut. Mais il dit ça maintenant : on l'a vu avec moi, ça peut vite changer. On verra ce qu'il dit après le tournoi", rigole le vétéran de 37 ans.
Witsel : "Mon avenir n'est pas en Belgique"
Concernant son avenir, Witsel est clair : s'il ne ferme pas vraiment de portes, il ne veut pas revenir en Belgique. "Tout sauf la Belgique. L'Espagne serait l'idéal sur le plan familial".
Witsel n'arrêtera pas les Diables Rouges
Il avait déjà annoncé à l'époque une retraite avortée, et Axel Witsel ne fera plus la même erreur. "Quand j'arrêterai le football, j'arrêterai tout", assure-t-il.
Axel Witsel confirme son départ de Gérone
"C'était une saison à deux visages car à titre personnel, j'ai disputé des matchs de haut niveau, ce qui est la raison pour laquelle je suis ici. Mais l'équipe est descendue et je suis donc libre".
Axel Witsel : "La météo ? C'est pour les deux équipes"
"Oui, la météo peut affecter quelques joueurs peu habitués à la chaleur. Mais nous avons des méthodes pour nous y habituer. Nous verrons, cette météo sera pour les deux équipes", relativise Axel Witsel.
Axel Witsel arrive sous peu
Après Joaquin Seys, c'est désormais Axel Witsel qui se présentera d'ici peu face à la presse.
Seys : "Doku est magistral"
Pour Joaquin Seys, les qualités de Jeremy Doku sont celles "du plus haut niveau" : "Il est magistral, dans sa façon de dribbler, de créer le déséquilibre. Pour moi, il est encore plus explosif que Lamine Yamal. Difficile de dire s'il est meilleur, mais ils sont certainement du même niveau".
Seys : "Ma famille viendra aux USA"
"Ma famille et notamment mon papa vont venir aux USA, j'en suis très heureux. Oui, nous avons le même tatouage. C'est en italien car c'est une langue qui nous plaît et ça sonnait mieux en italien qu'en anglais. Mais je ne parle pas encore italien, non", sourit Joaquin Seys.
Seys : "Je suis très heureux à Bruges"
"Le football a changé, les backs sont plus offensifs et appelés à aller vers l'avant. J'essaie de le faire aussi en tant que latéral", estime le latéral du Club de Bruges. "Mon avenir ? Je ne pense pas à ça, je suis très heureux à Bruges. Je suis focalisé sur le Mondial".
Seys : "Je profite de chaque moment"
"Je me sens bien, je suis très heureux d'être ici. C'est une belle expérience et je vais beaucoup apprendre en prévision de l'avenir", déclare Joaquin Seys, qui ne s'attend pas à être titulaire. "C'est au coach de décider qui doit jouer lundi. Mais le rôle d'un remplaçant ou d'un titulaire est le même : faire de son mieux pour aider l'équipe. Je profite de chaque moment".
Les Diables Rouges poursuivent leur préparation pour le premier match de la Coupe du Monde, face à l'Egypte. Ce vendredi, Axel Witsel et Joaquin Seys se présenteront face à la presse.
Après Thibaut Courtois ce jeudi, c'est un autre "survivant" de la génération dorée qui va se présenter face à la presse ce vendredi : Axel Witsel. Si le gardien du Real Madrid a plus ou moins annoncé qu'il prendrait sa retraite internationale au terme de ce tournoi, Witsel n'a a priori même pas besoin de le préciser : à 37 ans, sa présence à ce Mondial est déjà un exploit.
Après le joueur de Gérone, c'est un Diable bien plus jeune qui lui succédera en conférence de presse : Joaquin Seys. Le latéral du Club de Bruges, sauf surprise, partira dans la peau d'un réserviste lundi contre l'Egypte, même si le poste de latéral reste assez ouvert.
Suivez toutes les mises à jour et citations de ces deux conférences de presse en direct dans cet article.
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