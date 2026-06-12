Un Anderlechtois voit grand pour son entrée en lice au Mondial : "On peut marquer l'histoire"

Le Canada débute ce soir 'son' Mondial avec la réception de la Bosnie. Nathan Saliba est gonflé à bloc.

Présent lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le Canada avait inquiété les Diables (un penalty repoussé par Thibaut Courtois en début de match), avant de s'incliner sur un contre conclu par Michy Batshuayi. Les Cannucks avaient quitté le Qatar avec trois défaites en trois matchs, ils veulent changer la donne cette année, d'autant qu'ils sont co-organisateurs du tournoi et évolueront donc à domicile.

Conforté par sa bonne saison à Anderlecht, Nathan Saliba y croit : "Une Coupe du monde à domicile, ce n’est pas un truc que tu as tous les jours. Ça va être extrêmement motivant de jouer devant sa famille et ses amis dans les stades où tu as déjà joué. Je ne nous mettrais pas de limite sur notre parcours. D’après moi, on pourrait écrire l’histoire et se rendre assez loin", explique-t-il à la RTBF.

Nathan Saliba, la nouvelle génération qui a faim

Contre les Diables, le poste de Saliba était occupé par Atiba Hutchinson, alors âgé de 40 ans. Une véritable légende au pays : "Il a joué très longtemps en équipe nationale. Je le voyais à la télé et les joueurs qui l’ont côtoyé me l’ont confirmé, c’était un très bon leader, quelqu’un de rassembleur et un très bon milieu de terrain. Comme il jouait à ma position, je l’ai beaucoup observé", confirme Saliba.

L'Anderlechtois est bien décidé à écrire sa propre histoire et à assurer la relève, pour son deuxième grand tournoi international (il a disputé la Gold Cup l'été dernier). De quoi potentiellement encore faire augmenter sa valeur marchande.