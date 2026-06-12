Un titulaire de la RAAL prolonge son contrat jusqu’en 2028

Majoritairement sur le banc jusqu’à la fin du mois de novembre, Nolan Gillot a ensuite gagné sa place dans le onze de base de Frédéric Taquin la saison dernière. Une belle fin de saison, récompensée avec une prolongation de contrat pour le latéral gauche.

C’est à l’été 2024 que Nolan Gillot posait ses valises du côté de la RAAL La Louvière, en provenance de l’équipe espoirs du Royal Antwerp. Dès son arrivée, le latéral gauche passé par Orléans et l’équipe réserve du RC Lens a joué un rôle important dans la montée des Loups en Jupiler Pro League, avec près de vingt rencontres disputées.

Il y a un peu moins d’un an, Gillot a cependant dû se contenter d’une place sur le banc pour débuter sa première saison dans l’élite du football belge. Mais progressivement, le Français de 23 ans a gagné sa place et s’est imposé dans le onze de base, commençant une quinzaine de matchs entre le mois de janvier et la fin de saison.

Une belle deuxième partie d’exercice pour Nolan Gillot, qui avait trouvé le chemin des filets face à Zulte-Waregem et La Gantoise, à chaque fois en montant au jeu. Deux rencontres où la RAAL a partagé l’enjeu, et où Gillot a donc eu un impact prépondérant sur le résultat.

Nolan Gillot désormais lié à la RAAL jusqu’au 30 juin 2028

Le natif de Vire, en Normandie, est monté en puissance, et c’est finalement assez logiquement que la RAAL La Louvière l’a récompensé durant cette intersaison. L’information a été officialisée ce vendredi : Nolan Gillot a signé un nouveau contrat jusqu’au 30 juin 2028 à la RAAL, assorti d’une année supplémentaire en option.

Il devra convaincre Edward Still, qui a remplacé Frédéric Taquin, durant la préparation afin de conserver sa place de titulaire chez les Loups. Estimé à 500.000 € sur le site de référence Transfermarkt, Nolan Gillot est en progression constante, et cette saison pourrait devenir celle où il s’affirme comme un taulier à l’Easi Arena.



