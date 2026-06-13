📷 New York bouillonne : un tsunami Brésilien déferle, les fans de basket-ball pourraient s'inviter à la fête

Johan Walckiers
Chafik Ouassal et Johan Walckiers
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📷 New York bouillonne : un tsunami Brésilien déferle, les fans de basket-ball pourraient s'inviter à la fête
Photo: © photonews

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Après les journées inaugurales de la Coupe du monde, ce samedi, c’est au tour de l’un des favoris habituels. Quintuple champion du monde, le Brésil fait son entrée dans le tournoi et ce d’emblée lors d’une affiche déjà présentée comme l’un des chocs de la phase de groupes.

La Seleção affronte le Maroc, révélation du dernier Mondial, à New York. Les Lions de l'Atlas avaient stupéfié tout le monde au Qatar en devenant la première nation africaine de l’histoire à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. Quatre ans plus tard, ils veulent prouver que cet exploit n’était pas un simple coup d’éclat.

Du côté du Brésil, la quête d’une sixième étoile est déjà lancée. Comme toujours, la pression est immense sur les Sud-Américains, annoncés parmi les favoris à chaque grand tournoi. Réussir une entrée en matière convaincante face à un adversaire solide enverrait d’emblée un signal clair à la concurrence.

Les New York Knicks près de devenir champions NBA pour la première fois en 53 ans

La rencontre s’annonce en plus dans un décor très particulier. New York se prépare à une soirée sportive qui pourrait littéralement mettre la ville en ébullition. Quelques heures après Brésil-Maroc, les New York Knicks peuvent eux aussi écrire l’histoire en NBA. Si la franchise remporte sa finale contre San Antonio, elle décrochera son premier titre depuis 1973.

De quoi voir des milliers de supporters brésiliens et marocains se mêler aux supporters de basket-ball, dans une ville déjà totalement gagnée par la fièvre du sport. La suite reste à découvrir. Car si les Knicks sont sacrés champions, les rues seront prises d’assaut.

Ailleurs dans le Mondial, le programme de samedi s’annonce également chargé. L’Écosse et Haïti s’affrontent juste après dans un duel qui pourrait compter dans la course à la qualification pour le tour suivant.

Plus tard, l’Australie défiera la Turquie. Un match programmé à une heure inhabituelle pour les téléspectateurs européens, mais qui n’en sera pas moins importante pour la suite du tournoi.

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