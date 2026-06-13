"Bienvenue au cimetière" : l'action choc des supporters contre un dirigeant de Pro League

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"Bienvenue au cimetière" : l'action choc des supporters contre un dirigeant de Pro League
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Steve Van den Kerkhof n'est pas en odeur de sainteté du côté de l'Antwerp. Le club va mal, les supporters font converger leur mécontentement vers ce membre du conseil d'administration.

Au sud de la frontière linguistique, le patronyme de Van den Kerkhof évoque désormais celui du latéral de Charleroi. Mais à Anvers, il vaut bien des cauchemars aux supporters. Steve Van den Kerkhof fait partie du conseil d'administration de l'Antwerp depuis 2025, mais il est dans le viseur d'une partie des supporters depuis plus longtemps. Son rôle de proche du propriétaire du club, Paul Gheysens, alimente bien des tensions au sein et autour du club.

Le groupe de supporters Antwerp Dynamite s'était déjà montré très critique à propos de la situation interne au matricule un. Selon eux, l'ambiance au quotidien et le fonctionnement du club se sont nettement détériorés depuis que Van den Kerkhof a pris davantage d'influence. Dans un précédent communiqué, l'association de supporters évoquait un climat où la critique n'est plus toléréé. "Ceux qui expriment leur mécontentement ou osent critiquer sont surveillés en interne et dénoncés par quelques proches de Gheysens".

L'Antwerp sous très haute tension

Le départ récent du COO Kris Onghena a encore renforcé le mécontentement. Onghena était considéré à l'Antwerp comme un maillon important de l'organisation et entretenait des liens étroits avec les supporters. Son départ est vu par beaucoup comme un nouveau signal de tensions internes.

La semaine dernière, une première campagne menée par les supporters a été observée au Bosuil, matérialisée par d'innombrables affiches 'Plopsa buiten', en référence au passé de Van den Kerkhof comme CEO de la société gérant les célèbres parcs d'attraction.


Le ton est encore monté ces derniers jours. 'Steve get lost', a-t-on pu lire sur les murs du Bosuil. Mais surtout : 'Bienvenue au cimetière de Steve'. Le message prend désormais des tournures bien lugubres, la situation semble tout doucement atteindre un point de non retour. L'été s'annonce long à Anvers.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques

Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques

11:00
Officiel : un ancien éphémère Anderlechtois quitte son club par la grande porte

Officiel : un ancien éphémère Anderlechtois quitte son club par la grande porte

10:30
LIVE Coupe du monde 13/6 : les USA commencent fort, l'Angleterre cambriolée

LIVE Coupe du monde 13/6 : les USA commencent fort, l'Angleterre cambriolée

09:40
Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Cascio - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Cascio - Tzolis

08:30
"Il m'a fallu une semaine pour l'écrire" : l'adieu de Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise

"Il m'a fallu une semaine pour l'écrire" : l'adieu de Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise

09:00
Officiel : un ancien du RFC Liège revient en Belgique pour signer en D3 FFA

Officiel : un ancien du RFC Liège revient en Belgique pour signer en D3 FFA

08:30
40 millions en jeu : Arsenal veut battre un record pour le meilleur joueur de Pro League

40 millions en jeu : Arsenal veut battre un record pour le meilleur joueur de Pro League

08:00
Christian Burgess à La Gantoise : les Buffalos ont pris l'habitude de recycler des Unionistes

Christian Burgess à La Gantoise : les Buffalos ont pris l'habitude de recycler des Unionistes

07:30
Le show à l'américaine était aussi sur la pelouse : les USA surclassent le Paraguay pour leur entrée en lice

Le show à l'américaine était aussi sur la pelouse : les USA surclassent le Paraguay pour leur entrée en lice

07:00
"Un joueur de cirque" : Julien Duranville très vivement critiqué après son passage en Suisse

"Un joueur de cirque" : Julien Duranville très vivement critiqué après son passage en Suisse

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Trossard - Ferri Julià

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Trossard - Ferri Julià

22:30
La stabilité a aussi du bon : un club du top 6 en Pro League va prolonger son entraîneur

La stabilité a aussi du bon : un club du top 6 en Pro League va prolonger son entraîneur

23:20
Joaquin Seys souffre à l'entraînement : "Doku est au niveau de Lamine Yamal"

Joaquin Seys souffre à l'entraînement : "Doku est au niveau de Lamine Yamal"

05:00
Un ancien de Pro League sauve le Canada d'une défaite inaugurale face à la Bosnie-Herzégovine

Un ancien de Pro League sauve le Canada d'une défaite inaugurale face à la Bosnie-Herzégovine

22:58
Un étonnant transfert en vue pour un Diable rouge et finaliste de Ligue des Champions ?

Un étonnant transfert en vue pour un Diable rouge et finaliste de Ligue des Champions ?

22:30
Vous rappelez-vous de lui ? Presque champion avec Zulte, il prend sa retraite

Vous rappelez-vous de lui ? Presque champion avec Zulte, il prend sa retraite

22:00
"Thibaut dit ça, mais regardez ce qui s'est passé avec moi..." : Axel Witsel ne veut pas annoncer sa retraite

"Thibaut dit ça, mais regardez ce qui s'est passé avec moi..." : Axel Witsel ne veut pas annoncer sa retraite

21:20
Du Kuipje au Kuip ? Feyenoord a des vues sur un attaquant de Westerlo

Du Kuipje au Kuip ? Feyenoord a des vues sur un attaquant de Westerlo

21:40
Les supporters des Diables Rouges sont prévenus : à Seattle, tout est cher, et la FIFA n'a rien à voir avec ça

Les supporters des Diables Rouges sont prévenus : à Seattle, tout est cher, et la FIFA n'a rien à voir avec ça

20:40
Anderlecht s'impatiente et met en demeure un club mauvais payeur pour environ 400.000 euros

Anderlecht s'impatiente et met en demeure un club mauvais payeur pour environ 400.000 euros

21:00
Doku a peut-être une chose à envier à Dodi Lukebakio : "Mais il s'améliore sur ce point aussi" Interview

Doku a peut-être une chose à envier à Dodi Lukebakio : "Mais il s'améliore sur ce point aussi"

20:20
LIVE Coupe du monde 12/6 : un international ghanéen interdit d'entrée au Canada

LIVE Coupe du monde 12/6 : un international ghanéen interdit d'entrée au Canada

20:24
"Non, je ne reviendrai pas au Standard" : Axel Witsel est très clair et s'explique

"Non, je ne reviendrai pas au Standard" : Axel Witsel est très clair et s'explique

19:55
1
"J'ai moi-même contacté Guy Roux" : voici les premiers mots de Will Still à Auxerre

"J'ai moi-même contacté Guy Roux" : voici les premiers mots de Will Still à Auxerre

19:40
1
LIVE : Witsel : "Je ne reviendrai pas au Standard"

LIVE : Witsel : "Je ne reviendrai pas au Standard"

19:12
Un (jeune) cadre des U23 de Charleroi passe professionnel et va intégrer le noyau A

Un (jeune) cadre des U23 de Charleroi passe professionnel et va intégrer le noyau A

19:15
Hallucinant : voici ce qu'il faut débourser pour une bière dans les fanzones de la Coupe du Monde !

Hallucinant : voici ce qu'il faut débourser pour une bière dans les fanzones de la Coupe du Monde !

19:00
Christian Burgess a un accord avec une équipe de Jupiler Pro League !

Christian Burgess a un accord avec une équipe de Jupiler Pro League !

18:00
1
Gardien de Bruges à 14 reprises, Dani van den Heuvel s’engage dans un autre club de Pro League

Gardien de Bruges à 14 reprises, Dani van den Heuvel s’engage dans un autre club de Pro League

17:00
Un message à la concurrence : Malines veut encore bousculer la course à l’Europe la saison prochaine

Un message à la concurrence : Malines veut encore bousculer la course à l’Europe la saison prochaine

16:30
Rudi Garcia a-t-il trouvé son Dries Mertens ? "Ca ne me plairait pas d'être toujours sur le banc, mais..." Interview

Rudi Garcia a-t-il trouvé son Dries Mertens ? "Ca ne me plairait pas d'être toujours sur le banc, mais..."

16:00
Un titulaire de la RAAL prolonge son contrat jusqu’en 2028

Un titulaire de la RAAL prolonge son contrat jusqu’en 2028

15:30
18 buts, un triplé pour la montée : le frère aîné de Matthieu Epolo se rapproche du monde professionnel

18 buts, un triplé pour la montée : le frère aîné de Matthieu Epolo se rapproche du monde professionnel

15:00
Un Anderlechtois voit grand pour son entrée en lice au Mondial : "On peut marquer l'histoire"

Un Anderlechtois voit grand pour son entrée en lice au Mondial : "On peut marquer l'histoire"

14:00
Dodi Lukebakio est formel : "Non, l'ambiance n'était pas mauvaise à l'Euro 2024" Interview

Dodi Lukebakio est formel : "Non, l'ambiance n'était pas mauvaise à l'Euro 2024"

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved