"Bienvenue au cimetière" : l'action choc des supporters contre un dirigeant de Pro League

Steve Van den Kerkhof n'est pas en odeur de sainteté du côté de l'Antwerp. Le club va mal, les supporters font converger leur mécontentement vers ce membre du conseil d'administration.

Au sud de la frontière linguistique, le patronyme de Van den Kerkhof évoque désormais celui du latéral de Charleroi. Mais à Anvers, il vaut bien des cauchemars aux supporters. Steve Van den Kerkhof fait partie du conseil d'administration de l'Antwerp depuis 2025, mais il est dans le viseur d'une partie des supporters depuis plus longtemps. Son rôle de proche du propriétaire du club, Paul Gheysens, alimente bien des tensions au sein et autour du club.

Le groupe de supporters Antwerp Dynamite s'était déjà montré très critique à propos de la situation interne au matricule un. Selon eux, l'ambiance au quotidien et le fonctionnement du club se sont nettement détériorés depuis que Van den Kerkhof a pris davantage d'influence. Dans un précédent communiqué, l'association de supporters évoquait un climat où la critique n'est plus toléréé. "Ceux qui expriment leur mécontentement ou osent critiquer sont surveillés en interne et dénoncés par quelques proches de Gheysens".

L'Antwerp sous très haute tension

Le départ récent du COO Kris Onghena a encore renforcé le mécontentement. Onghena était considéré à l'Antwerp comme un maillon important de l'organisation et entretenait des liens étroits avec les supporters. Son départ est vu par beaucoup comme un nouveau signal de tensions internes.

La semaine dernière, une première campagne menée par les supporters a été observée au Bosuil, matérialisée par d'innombrables affiches 'Plopsa buiten', en référence au passé de Van den Kerkhof comme CEO de la société gérant les célèbres parcs d'attraction.



Le ton est encore monté ces derniers jours. 'Steve get lost', a-t-on pu lire sur les murs du Bosuil. Mais surtout : 'Bienvenue au cimetière de Steve'. Le message prend désormais des tournures bien lugubres, la situation semble tout doucement atteindre un point de non retour. L'été s'annonce long à Anvers.