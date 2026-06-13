"Ce n'est qu'une question d'argent" : une nouvelle règle de la FIFA frustre les supporters européens

Johan Walckiers
Chafik Ouassal et Johan Walckiers
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"Ce n'est qu'une question d'argent" : une nouvelle règle de la FIFA frustre les supporters européens
Photo: © photonews

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La Coupe du Monde 2026 vient à peine de commencer qu’une des nouvelles règles suscite déjà de vives discussions. Les pauses hydratation obligatoires lors de chaque rencontre ne font pas l’unanimité.

Ce que la FIFA présente comme une mesure pour le bien-être des joueurs est de plus en plus perçu par de nombreux observateurs comme une excuse à but commercial qui profite surtout aux chaînes de télévision.

Une pause fraîcheur avec 23 degrés ?

Lors du match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, la rencontre a été interrompue après seulement 24 minutes pour une supposée pause d’hydratation. Rien d’inhabituel en soi lorsque les températures approchent les quarante degrés, mais à Mexico, on jouait par un temps agréable de 23 degrés. Il y a pourtant eu une interruption de trois minutes, durant laquelle le détenteur américain des droits, FOX Sports, est immédiatement passé à une série de publicités.

C’est précisément ce qui agace de nombreux supporters européens. Sur le vieux continent, ces pauses ne sont pas automatiques, mais décidées par l’arbitre lorsque les conditions météo l’exigent. À cette Coupe du monde, c’est cependant devenu une règle obligatoire pour les 104 matches, quelles que soient la température ou les conditions.

Même les entraîneurs ont des doutes. Le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a déclaré ouvertement qu’il n’était favorable aux pauses boisson qu’en cas de chaleur extrême. "Quand les conditions sont bonnes, ce n’est pas nécessaire", a-t-il lancé. L’ancienne internationale américaine Carli Lloyd est allée encore plus loin et a fait savoir sur les réseaux sociaux qu’elle déteste purement et simplement la mesure.

Uniquement pour les chaînes de télévision

Les partisans soulignent que cette Coupe du monde comptera sans aucun doute des matches pour lesquels une hydratation supplémentaire est nécessaire. Là-dessus, il y a peu de débat. La question est plutôt de savoir pourquoi la même règle s’applique aussi aux rencontres disputées dans des conditions idéales.

Conséquence: le rythme des matches est cassé et les entraîneurs utilisent ces pauses comme des temps morts tactiques. Pour beaucoup de supporters européens, cela nuit à l’un des plus grands charmes du football : un match qui se déroule normalement durant 45 minutes sans interruption.

Avec des revenus record en perspective et des enjeux commerciaux toujours plus importants autour du Mondial, l’impression grandit que ces interruptions ont moins à voir avec la santé des joueurs qu’avec des minutes de publicité supplémentaires. Et c’est une évolution qui suscite déjà bien des questions chez de nombreux amateurs de football.

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