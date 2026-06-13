Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

L'Angleterre prépare sa Coupe du Monde du côté de Kansas City. Mais les Three Lions y vivent des premiers jours très perturbés, marqué par un cambriolage à l'ampleur assez folle.

Pour son entrée en lice dans la compétition, l'Angleterre affrontera la Croatie mercredi soir. Une affiche préparée dans des conditions très précaires. A peine arrivé à son camp de base de Kansas City, le groupe de Thomas Tuchel a eu la très mauvaise surprise d'être victime d'un cambriolage.

Et à en croire les informations du Daily Mail, le butin est plutôt copieux. Chaussures, lots de crampons adaptés aux préférences de chaque joueur, tenues d'entraînement, ballons : la délégation anglaise s'est retrouvée bien démunie pour son entraînement du jour. Il ne resterait en tout et pour tout...qu'un seul et unique ballon.

La préparation de l'Angleterre complètement chamboulée

Ces équipements ont été dérobés dans un van du staff anglais alors qu'il rejoignait Kansas City depuis la Floride, où la sélection anglaise avait passé les premiers jours de son séjour américain. Le staff anglais avait emballé tout son matériel d'entraînement essentiel pour faire le trajet depuis le lieu du premier stage. Cela comprenait également du matériel d'analyse, les tableaux blancs de Thomas Tuchel et des tables de massage.

Toujours selon le Daily Mail, le service de sécurité de la sélection anglaise soupçonne les chauffeurs du van de s'être rendus complices du vol. Deux arrestations ont déjà été menées. Ambiance ambiance, à quatre jours de l'entrée en lice des Anglais.