Kevin De Bruyne confiant concernant Lukaku : "Il s'entraîne très bien ces derniers jours"

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Kevin De Bruyne confiant concernant Lukaku : "Il s'entraîne très bien ces derniers jours"
Photo: © photonews

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À deux jours de Belgique-Egypte, Kevin De Bruyne s'est présenté face à la presse. Il a évoqué de nombreux sujets et notamment celui de Romelu Lukaku, qui travaille dur à son retour.

Toute la Belgique frémissait d'impatience quand on a appris que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku allaient évoluer ensemble à Naples, à l'approche de la Coupe du Monde. Au final, ce fut un coup d'épée dans l'eau : non seulement Kevin De Bruyne a manqué quelques mois de compétition, mais surtout, Romelu Lukaku n'a pu disputer que 64 minutes avec le Napoli cette saison.

Les deux hommes, cependant, n'ont a priori pas besoin de travailler leurs automatismes. Depuis 16 ans maintenant, ils se cotoient en équipe nationale et ont partagé de nombreux moments forts. De Bruyne sait donc mieux que quiconque analyser la forme de Romelu Lukaku à l'approche de la Coupe du Monde, et nous lui avons demandé son avis.

Lukaku monte en puissance, affirme De Bruyne 

"Je trouve que Romelu a haussé son niveau ces dernières semaines. Bien sûr, nous en avons parlé avant le Mondial : il sait qu'il doit s'entraîner très dur afin d'être au meilleur niveau possible pour ce Mondial", reconnaît KDB. "Mais je pense qu'il a bien fait ça, et que ses deux matchs étaient encourageants. Il monte en puissance et s'entraîne très bien ici". 

Bien sûr, personne ne s'attend à ce que Lukaku démarre lundi. "Est-il prêt pour 90 minutes, ça, c'est autre chose. Mais Romelu sait ce qu'il faut faire pour marquer un goal même s'il ne joue que 20 ou 30 minutes", sourit De Bruyne. "Et ça ira de mieux en mieux au fil du tournoi". 

Lire aussi… Le futur de Kevin De Bruyne avec la Belgique après la Coupe du monde reste incertain
Le public belge, lui, n'attend qu'une chose : pouvoir revivre une scène comparable à celle de 2014, quand Kevin De Bruyne avait été chercher Romelu Lukaku d'un coup d'oeil génial afin de débloquer la situation en 8e de finale face aux USA. La célébration entre les deux hommes est devenue culte : et s'ils la refaisaient une dernière fois ? 

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