La bataille juridique prête à débuter : quatre clubs wallons mettent l'Union Belge et la FFA sous pression

La relégation du RWDM en D1 FFA a des conséquences en cascade dans tout le football amateur. Les clubs concernés s'organisent.

Plusieurs clubs payent les pots cassés de la rélégation du RWDM en étant eux-mêmes confrontés à la descente après s'être pourtant maintenus sportivement parlant. Parmi eux, Stockay (D1 FFA), le Sporting Bruxelles (D2 FFA), Harre-Manhay (D3 FFA) et Meix-devant-Virton (P1 luxembourgeoise) se sont unis contre ce qu'ils considèrent comme une aberration.

Ce matin, Stockay fait savoir que le dossier avance : "Me Florent Stockart, l'avocat qui défend les intérêts de Stockay, du Sporting Bruxelles, de Harre-Manhay et de Meix-devant-Virton, a adressé ce vendredi 12 juin un courrier officiel et très argumenté à l'Union Belge et à la FFA".

La résistance s'organise, l'Union Belge et le football amateur sous tension

Sans surprise, les quatre clubs demandent en coeur d'être maintenus dans leur division actuelle, mettant en avant qu'il ont remplis toutes les conditions fixées au début de la saison pour se maintenir.

Comme souvent en Belgique, les manquements des uns et des autres vaut à la saison de se prolonger loin des terrains. Mais voir autant de clubs concernés s'allier à travers plusieurs divisions confère à l'affaire une ampleur assez inédite. Reste à voir les propotions qu'elle atteindra. Vu les enjeux pour les clubs concernés, l'épilogue semble être encore bien loin.



