Le show à l'américaine était aussi sur la pelouse : les USA surclassent le Paraguay pour leur entrée en lice

Les États-Unis ont parfaitement lancé leur Coupe du Monde en dominant facilement le Paraguay (victoire 4-1). Tout était déjà dit à la mi-temps.

Après le Mexique (victoire 2-0 contre l'Afrique du Sud) et le Canada (1-1 contre la Bosnie), c'était au tour des États-Unis de lancer 'leur' Coupe du Monde avec la réception du Paraguay. Autant dire qu'après des années d'attente, la pression était maximale sur les épaules des troupes de Mauricio Pochettino, attendues au tournant par beaucoup.

Pourtant, la pression, c'est sur le Paraguay qu'elle a pesé dès le début de la rencontre. La pression d'un retour à la compétition après 16 ans d'absence, la pression instaurée par l'adversaire dès les premiers instants. Les Paraguayens ont ainsi craqué après sept minutes, sur un but contre son camp de Bobadilla, bien malheureux au moment de dévier une passe américaine au fond de ses propres filets.

La domination américaine était totale

Un scénario idéal pour les Américains, qui ont pu aborder la suite de la rencontre l'esprit libéré. Folarin Balogun a ainsi rapidement eu l'opportunité de doubler la mise. Mais après une occasion gâchée par un contrôle trop long, son but était annulé pour hors-jeu. La troisième aura été la bonne pour l'attaquant de Monaco, qui a finalement fait mouche à la demi-heure, profitant d'un bon centre en retrait de Christian Pulisic.

La première mi-temps était à sens unique et s'est même cloturée sur un nouveau but des locaux, un nouveau but de Balogun, qui a cette fois nettoyé la lucarne pour porter le score à 3-0. A la reprise, le Paraguay n'avait déjà plus rien à perdre et a enfin retrouvé un peu d'allant, récompensé par la réduction du score de Mauricio peu avant d'entrer le dernier quart d'heure (73e, 3-1).



Mais le dernier mot de la fin est américain : après plusieurs occasions d'alourdir le score, c'est Giovanni Reyna, au coeur d'un scandale qui a secoué la sélection lors de la dernière Coupe du Monde, qui a corsé l'addition d'un extérieur du pied dans le temps additionnel (4-1, score final). La Team USA lance ainsi son Mondial comme il se doit et peut déjà entériner sa qualification pour les seizièmes de finale lors du prochain match contre l'Australie.