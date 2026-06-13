Analyse La Suisse galvaude mais bat logiquement un très faible Qatar

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La Suisse galvaude mais bat logiquement un très faible Qatar
Photo: © photonews

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Sur la pelouse sèche de San Francisco, la Suisse a largement dominé le Qatar même si elle a peiné à transformer ses occasions. Il aura fallu un pénalty de Breel Embolo pour empocher trois points totalement mérités.

La Suisse a réussi son entrée en matière dans cette Coupe du monde en prenant la mesure du Qatar. Une rencontre maîtrisée dans le jeu, mais où ils ont dû attendre plus longtemps que prévu pour se mettre à l'abri en raison d'un manque criant d'efficacité dans le dernier geste.

Quant au Qatar, il subit une quatrième défaite en autant de matchs en Coupe du monde. Et malgré l'arrivée de l'expérimenté Julen Lopetegui sur son banc, 'Al-Annabi" n'a pas semblé avoir progressé par rapport à 2022.

Edmilson Junior réveille d'entrée l'arrière-garde de la "Nati"

Le plan qatari semblait clair pour cette entrée en matière : laisser l'initiative aux Suisses, défendre bas et se projetter rapidement vers l'avant à la moindre approximation de l'adversaire. Un plan directement mis en application dès la 2e minute de jeu quand Edmilson Junior, que l'on a évidemment bien connu à Saint-Trond et au Standard, profitait d'une intervention ratée de Manuel Akanji pour se présenter devant Gregor Kobel. Malheureusement, l'ailier qatari tentait une frappe de l'extérieur du pied qui était bien bloquée par le dernier rempart suisse.

Réveillée par cette alerte, la "Nati" mettait la pied sur le ballon et profitait de l'alignement approximatif de la défense qatarie pour apporter le danger. Suite à une perte de balle au milieu, Dan Ndoye était lancé sur le côté droit et voyait sa frappe croisée être bien bloquée par Mahmoud Abunada.

Le même Ndoye croquait ensuite une belle occasion à la 10e en catapultant au-dessus un centre parfait de l'éternel Ricardo Rodriguez qui avait parfaitement dédoublé sur son flanc gauche avec Ruben Vargas.

Abunada, héros malheureux

Les Suisses voyaient leur domination récompensée à la 13e. Un centre de Zakaria était dévié de la tête par Embolo vers Freuler. Le milieu était ensuite percuté par Abunada. Le dernier rempart qatari avait beau souffrir du visage après ce contact, l'arbitre Saíd Martínez désignait le point de pénalty sans la moindre hésitation. Breel Embolo, tout en maîtrise, prenait Abunada à contre-pied (17e, 1-0).

Portée par ce but, la Suisse continuait l'aligner les belles séquences de jeu et à la 21e, Abunada devait encore s'interposer devant un Denis Zakaria très remuant. Complètement dépassés, les Qatari commençaient à accumuler les fautes et les premiers cartons jaunes tombaient.

Ils parvenaient cependant à remettre le nez à la fenêtre peu avant la pause grâce à une nouvelle tentative d'Edmilson Junior, déviée du pied par Kobel. Mais c'est encore son vis-à-vis Mahmoud Abunada qui devait encore s'interposer devant une dernière tentative suisse de Ruben Vargas juste avant la pause. C'est ensuite Michel Aebischer qui galvaudait une dernière occasion, sans doute pas aidé non plus par la pelouse très sèche du stade de San Francisco.

La deuxième mi-temps ne changeait pas la physionomie du match. Les Helvètes, bien plus forts physiquement, continuaient leur récital, même s'ils se créaient un peu moins d'occasions. Une belle frappe de Granit Xhaka juste avant le "cooling break" réveillait un peu le stade mais sa trajectoire montrait aussi à quel point le terrain ne facilitait pas une meilleure exécution de certains gestes.

Breel Embolo, le phare suisse

Si Denis Zakaria n'a cessé d'envoyer de bons centres et que Granit Xhaka a fait parler toute son intelligence au milieu, c'est surtout Breel Embolo qui a été l'homme de ce match côté suisse. L'attaquant du Stade Rennais n'a peut-être pas réussi la carrière qu'on lui prédisait en club, mais il reste un joueur de sélection. Il a été un véritable point d'ancrage pour les siens dans les 16 mètres adverses et a permis aux Vargas, Ndoye de se procurer moult occasions. Et quand Embolo a dû tirer le pénalty au quart d'heure, il a fait preuve d'un total sang froid pour le transformer et claquer son 26e pion sous les couleurs de la "Nati".

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