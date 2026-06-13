Officiel : un ancien du RFC Liège revient en Belgique pour signer en D3 FFA

Parti du RFC Liège l'été dernier, Alessio Cascio a vécu un calvaire à Portogruaro, en quatrième division italienne. Il revient en Principauté pour retrouver un peu de stabilité.

Après des expériences à Visé et à Seraing, Alessio Cascio a vécu deux belles saisons au RFC Liège. Même si la seconde a été un peu moins riche en temps de jeu en D1B, le Belgo-italien pouvait se targuer d'une belle cote de popularité à Rocourt.

Mais lorsque l'opportunité de faire honneur à ses racines italiennes s'est présentée l'été dernier, Cascio n'a pas hésité, s'offrant sa première aventure 'à l'étranger' du côté de Portogruaro, en Serie D. Titulaire régulier en première partie de saison, le Liégeois a tout vu s'écrouler cet hiver.

Tout est parti d'un appel inattendu du président : "Il voulait savoir s’il pouvait couper mon salaire en deux, au même titre que quatre autres joueurs. Évidemment, on a tous refusé. À partir de ce moment-là, on n’a plus jamais été payés, pas plus que le loyer de mon appartement qui avait été négocié dans mon contrat. On a aussi été écartés du groupe et on devait s’entraîner à part", expliquait-il à SudInfo il y a quelques semaines.

Alessio Cascio de retour en région liégeoise

Cascio s'est senti floué, d'autant qu'il pouvait partir en janvier mais a été retenu : "Je sentais tout doucement qu’il fallait que je parte. D’autres joueurs avaient déjà quitté le club avant, sentant que la direction n’était pas claire. Mais quand je l’ai eu au téléphone un matin, il m’a fait des promesses en argumentant que tout allait bien se passer et je l’ai cru. Mais clairement, je me suis fait arnaquer par ce président".

Il a donc fini par résilier son contrat. Consicent de son envie de revenir au pays, Verlaine a réussi à le rapatrier. Alessio Cascio évoluera donc en D3 FFA la saison prochaine. "Je voulais revenir en Belgique après mon expérience en Italie et je suis heureux de retrouver Mario Franchi. J'ai déjà joué avec Leroy Labylle et je connais bien Louis Jamar. J'espère lui délivrer de nombreux assists. J'ai également reçu de très bons échos sur le coach. Pour le reste, je vais découvrir la série", s'enthousiasme-t-il dans le communiqué officiel.



