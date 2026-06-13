Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

Lorsque les Diables Rouges entameront lundi leur campagne au Mondial face à l'Égypte, l'enjeu sera, pour Thibaut Courtois, plus qu'un simple bon départ dans le tournoi. Le gardien du Real Madrid est en effet à deux doigts d'un record belge à l'occasion de sa quatrième Coupe du Monde.

Courtois a disputé jusqu’ici quinze matches en phases finales de Coupe du monde et fait déjà partie du cercle restreint des internationaux belges les plus actifs sur la plus grande scène du football. Seuls Jan Ceulemans et Enzo Scifo le devancent encore au classement.

Cela ne devrait toutefois plus durer longtemps. Si la Belgique franchit la phase de groupes et que Courtois conserve sa place entre les perches, deux conditions a priori loin d'être impossibles à remplir, il deviendra recordman à lui seul. Scifo mène actuellement la liste avec 17 matches de Coupe du monde. Courtois n’en a donc plus que trois à disputer pour dépasser définitivement l’ancien meneur de jeu.

La clean sheet, un autre enjeu pour entrer encore un peu plus dans l'histoire

"J’ai vu passer cette statistique sur les réseaux sociaux", a-t-il réagi avec un sourire. "Normalement, ça devrait le faire ici." Mais une deuxième statistique attire aussi l’attention. Non seulement en Belgique, mais aussi à l’échelle mondiale, Courtois figure parmi l’élite de la Coupe du monde en matière de clean sheets. Il en est actuellement à sept matches sans encaisser le moindre but en Coupe du monde.

Il occupe ainsi la huitième place ex aequo de tous les temps. Les gardiens légendaires Fabien Barthez et Peter Shilton dominent ce classement avec dix clean sheets. "Il m’en manque encore trois pour les égaler", a souri Courtois. "Mais pour ça, il faudra encore voir".