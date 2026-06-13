Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques

Pour beaucoup de footballeurs belges, participer à une Coupe du monde reste un rêve. Pour Hannes Delcroix, ce rêve devient réalité ce week-end. L’ancien défenseur d’Anderlecht et ex-Diable Rouge sera au départ du Mondial avec Haïti.

Sélectionné par Roberto Martinez chez les Diables en 2020, Hannes Delcroix représente désormais Haïti. L'ancien défenseur d'Anderlecht a changé de nationalité sportive l'automne dernier pour représenter le pays où il est né, avant de se faire adopter par une famille anversoise. Le natif de Petite-Rivière-de-l'Artibonite, Piterson Desir de son vrai nom, s'apprête ainsi à disputer la Coupe du Monde.

L’intérêt d’Haïti ne sortait pas de nulle part. "Par le passé, ils m’avaient déjà contacté quand j’étais plus jeune, mais à l’époque je jouais encore avec les Espoirs belges et plus tard aussi avec l’équipe nationale", raconte Delcroix à La Dernière Heure.

Hannes Delcroix veut briller avec Haïti

Un choix autant dicté par le coeur que par la raison ? "Il aurait été difficile de revenir chez les Diables Rouges. Il y a beaucoup de défenseurs en Belgique et de jeunes arrivent aussi. Mais je ne me suis pas dit: c’est fini avec la Belgique, donc je choisis Haïti. Je voulais simplement jouer pour Haïti".

Lors de son changement de nationalité sportive, les commentaires ont fusé : "Même à Burnley, les gens étaient un peu sceptiques. "Vont-ils seulement se qualifier pour la Coupe du monde ? Ont-ils seulement de bons joueurs ?" Mais regardez, je suis en Coupe du monde maintenant. Cela n'a fait que me rendre plus fort. Tout le monde n’a pas l’occasion de disputer une Coupe du monde. C’est aussi une formidable opportunité de se montrer".



Pour cela, il a aussi fallu quitter Burnley pour Lugano, dans le championnat suisse, où il a à nouveau pu enchaîner les matchs : "Il était important de retrouver ma forme. Le sélectionneur avait aussi indiqué que j’avais besoin de rythme". Le rêve peut commencer : avec l’Écosse, le Brésil et le Maroc, Haïti va affronter du lourd lors de la phase de groupe.