"Un joueur de cirque" : Julien Duranville très vivement critiqué après son passage en Suisse

Le passage de Julien Duranville au FC Bâle n'a pas été la renaissance espérée. Alors que le Diable Rouge s'apprête à signer à l'Olympique Lyonnais, les critiques à son encontre sont sévères.

Le début de carrière de Julien Duranville s'apparente jusqu'à présent, malheureusement, à un flop. Parti du RSC Anderlecht très jeune et après 11 matchs à peine en équipe A, le grand talent de Neerpede a vu son adaptation au Borussia Dortmund perturbée par les blessures, puis par le manque de confiance de Niko Kovac.

Après avoir perdu énormément de temps entre la réserve et l'équipe première du Borussia, Duranville a été envoyé en prêt cette saison du côté du FC Bâle. Une idée qui paraissait bonne sur papier, et l'occasion d'aller emmagasiner du temps de jeu.

Le résultat aura été plus que mitigé, avec certes du temps de jeu (10 titularisations pour 17 matchs joués) mais des éclairs qui auront été bien trop rares pour satisfaire le club suisse. Foot Mercato s'est intéressé au cas Duranville alors que le Belge devrait bientôt s'engager avec l'Olympique Lyonnais, et a constaté que dans la presse suisse, on est peu indulgent.

Julien Duranville, "un joueur de cirque", selon la presse suisse

La déclaration la plus forte est à mettre à l'actif d'Erni Maissen, consultant pour le média suisse Nau : "Duranville est un joueur de cirque, un joueur qui ne brille que par beau temps. Il est toujours là où il ne se passe rien". Les autres analyses sont sévères, mais soulignent tout de même un potentiel.







"Il a bénéficié de temps de jeu mais n'a pas réalisé grand chose (...) en termes de potentiel et de talent, il est clairement exceptionnel. Ca se voyait immédiatement : il n'avait pas vraiment sa place dans ce championnat et aurait dû évoluer à un niveau supérieur", estime Linus Schauffert, rédacteur en chef du Basler Zeitung. Julien Duranville aurait été, selon lui, peu motivé par le défi suisse : "On sentait qu'il n'était pas passionné par son rôle à Bâle. Il manquait souvent de détermination".

Enfin, du côté du Borussia Dortmund et de la presse allemande, on estime que le départ désormais sous forme permanente de Julien Duranville est une bonne chose pour le club. "Les attentes étaient élevées autour de lui et il n'a pas justifié son investissement", souligne le média Der Western, toujours relayé par Foot Mercato. "Son prêt à Bâle en seconde moitié de saison était censé remédier à sa sitiuation mais cela ne s'est pas avéré pleinement concluant. La rentrée d'argent en provenance de l'Olympique Lyonnais sera positive pour le Borussia Dortmund, ouvrant des opportunités en matière de recrutement".

Ce sera désormais à l'Olympique Lyonnais et à son coach Paulo Fonseca de trouver la recette idéale pour, enfin, faire exploser au grand jour le talent indéniable de "Juju l'éclair". Et idéalement, plus tôt que tard. Alors qu'il était un modèle de précocité au RSC Anderlecht, Duranville a désormais perdu un temps précieux. S'il n'a encore que 20 ans, il va désormais devoir confirmer ses belles prédispositions...