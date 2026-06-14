Courtisé et ambitieux : un jeune gardien quitte Genk pour un autre club de Pro League

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Courtisé et ambitieux : un jeune gardien quitte Genk pour un autre club de Pro League
Photo: © photonews

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L'Antwerp a officialisé l'arrivée de Platon Matiukov. Le jeune gardien biélorusse débarque en provenance du KRC Genk et intégrera dans un premier temps la réserve.

"Platon Matiukov rejoint l'Antwerp. Platon (18 ans) est un grand gardien biélorusse qui a évolué la saison passée au KRC Genk. En rejoignant The Great Old, il espère accumuler plus de temps de jeu avec nos jeunes."

L'Antwerp enrôle un gardien du KRC Genk

"Bienvenue, Platon !", a écrit le Royal Antwerp FC dans un communiqué publié sur son site officiel et ses réseaux sociaux. Le joueur en provenance du KRC Genk a ainsi été officiellement présenté par le matricule 1.

"Lors de sa première apparition durant un tournoi international avec nos U18 aux Pays-Bas, il a été élu meilleur gardien du tournoi, de quoi nous donner envie d'en voir plus," a déclaré le CEO Youth Jean Kindermans.

Plus de temps de jeu pour Platon Matiukov à l'Antwerp ?

Dans un premier temps, Matiukov devrait poursuivre sa progression avec les Young Reds. À terme, l'Antwerp espère pouvoir compter sur lui dans le noyau A.


Au KRC Genk, le jeune portier se heurtait à une grosse concurrence. Le club limbourgeois compte plusieurs gardiens prometteurs dans ses rangs, ce qui compliquait son temps de jeu. Une situation d'autant plus frustrante que même en Challenger Pro League, les opportunités étaient limitées.

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