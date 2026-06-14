"Je sais qu'il ne me reste pas 10 ans" : Kevin De Bruyne apaisé avant sa dernière danse

Lundi, Kevin De Bruyne vivra un moment particulier : il entamera sa quatrième Coupe du Monde, après 2014, 2018 et 2022. S'il n'a pas évoqué la fin de sa carrière internationale, il compte savourer ce qu'il sait être l'un de ses derniers grands tournois.

Kevin De Bruyne semblait détendu lors de sa conférence de presse à Renton, mais on percevait aussi une pointe de nostalgie. À 34 ans, cette Coupe du Monde avec un point de vue fort différent. "Je prends plus de temps aujourd'hui pour apprécier le moment", entame-t-il.

"Quand j’étais plus jeune, je ne pensais qu’au footbal. Aujourd’hui, je mesure bien plus ce que cela signifie de jouer pour son pays. Je porte ce maillot depuis seize ans et c’est toujours un immense honneur", continue KDB.

"Je sais qu’il ne me reste pas dix ans"

Le capitaine des Diables Rouges sait qu’il commence à faire partie des vétérans du groupe. Il essaie donc plus que jamais de profiter du moment.

"Quand on est jeune, on vit match par match. Après coup, on ne se rend pas toujours assez compte à quel point ces moments sont particuliers. Maintenant, j’en profite davantage. Je sais aussi qu’il ne me reste pas dix ans à jouer", confesse-t-il, sans évoquer sa retraite internationale.

Cela ne veut pas dire pour autant que sa mentalité de gagnant a disparu. Au contraire. De Bruyne reste celui qui pointera les erreurs de ses coéquipiers. "Peut-être que cela s’accompagne de plus de sérénité, maar je reste le même joueur. Je veux toujours gagner".



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L’Égypte sera d’emblée un vrai test

La Belgique démarre directement par un match d’ouverture compliqué face à l’Égypte. De Bruyne ne s’attend pas à une soirée facile à Seattle. "Un premier match de Coupe du monde est toujours compliqué. Je ne me souviens d’aucune Coupe du monde où ça a commencé facilement pour nous. Il faut trouver son rythme, rester patient et attendre les bons moments".

Selon lui, les Égyptiens ont les qualités pour rendre la tâche particulièrement difficile à la Belgique. "C’est une équipe physique. Elle laisse peu d’espaces et il ne sera pas simple de trouver des brèches."

De Bruyne souligne le grand mérite de Garcia

Le milieu de Naples a aussi eu de beaux mots pour le sélectionneur Rudi Garcia. Selon De Bruyne, le Français a rapidement ramené du calme et de la confiance au sein de la sélection.

"Rudi a recréé une unité, du lien. Pas seulement les joueurs, mais aussi le staff et toutes les personnes autour de l’équipe. Grâce à cela, on retrouve une atmosphère positive".

Après une période difficile chez les Diables Rouges, De Bruyne estime que ce n’est pas un détail. "Nous avons renoué avec les résultats, nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde et le groupe est en bonne position. C’est, au final, le plus important".