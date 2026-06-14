La ministre flamande des Sports tacle l’Union belge à propos des Diables Rouges : "Je le déplore"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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La ministre flamande des Sports tacle l’Union belge à propos des Diables Rouges : "Je le déplore"
Photo: © photonews
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Avant même que les Diables Rouges ne disputent leur premier match de Coupe du monde, une polémique a déjà éclaté en dehors du terrain, au nord du pays. Le slogan officiel de l’Union belge suscite des critiques, notamment de la part de la ministre flamande des Sports, Annick De Ridder.

Avant le début de la Coupe du monde, chaque pays participant devait transmettre un slogan officiel à la FIFA. L’Union belge a opté pour "l'Union fait la force", la version française de la devise belge.

Le slogan figure sur une grande banderole au centre d’entraînement de Seattle et orne aussi le bus des Diables Rouges. Fait marquant : aucune variante néerlandophone, ni germanophone, n’a été utilisée. Un choix qui ne passe pas chez tout le monde. La ministre flamande des Sports, Annick De Ridder, a réagi de manière critique.

Annick De Ridder regrette cette décision

Dans une interview donnée à nos confrères néerlandophones de Het Gazet van Antwerpen, Annick De Ridder a peu laissé de place au doute quant à sa position. "On le déplore", a déclaré la ministre. Une sortie qui constitue, jusqu’ici, la réaction politique la plus remarquée sur ce dossier.

La ministre a toutefois précisé qu’elle n’avait adressé aucune demande officielle à l’Union belge pour modifier le slogan. De son côté, la fédération affirme n’avoir reçu aucune requête formelle. Le débat reste donc, pour l’instant, cantonné à la sphère publique.

La langue reste un sujet sensible

Ce n’est pas la première fois que les Diables Rouges se retrouvent, malgré eux, au cœur d’une polémique linguistique. Lors du précédent grand tournoi, une discussion avait déjà éclaté autour du slogan choisi. À l’époque, la fédération avait opté de manière surprenante pour l’allemand avec "Wir schaffen das". Un clin d’œil à la phrase devenue célèbre de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel.

Si l’initiative se voulait humoristique, elle a surtout suscité de nombreuses interrogations et critiques en Belgique francophone. Beaucoup de supporters n’ont pas saisi la référence et ont jugé ce choix étrange.

Le chant du Mondial affiche lui aussi un mélange de langues

Au-delà du slogan, il y a également la chanson officielle de la Coupe du monde des Diables Rouges. Kiss the grass (Allez allez), interprétée par Roméo Elvis et Sylvie Kreusch, mélange l’anglais et le français. De quoi relancer la question de la meilleure manière, pour une équipe nationale issue d’un pays à trois langues officielles, de se présenter sur la scène internationale.

La controverse actuelle n’influencera sans doute pas les performances des Diables Rouges sur le terrain, mais elle rappelle à quel point la langue reste un sujet sensible en Belgique. Même un slogan apposé sur un bus peut déclencher un débat national et détourner, un temps, l’attention de l’aspect sportif.

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