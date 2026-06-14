Le fondateur de "Drills" à la tête d’un stage d’élite… avec Victor Osimhen et Landry Dimata

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Nii Okyne, célèbre fondateur de « Drills » à Bruxelles, sera l’un des entraîneurs de référence de l’Hyperbolic Camp, un camp élitiste réservé aux jeunes joueurs qui aura lieu à Marrakech du 17 au 27 juin.

En région bruxelloise, Drills est devenu une institution pour les joueurs, professionnels ou non, voulant parfaire leur technique lors de séances individuelles. Diego Moreira, Stanis Idumbo, Loïc Lapoussin et bien d'autres sont passés entre les mains de son fondateur, Nii Okyne.

Référence dans le milieu, Nii Okyne sera l'un des entraîneurs de référence lors de l'Hyperbolic Camp, un nouveau stage d’élite qui s’installe à Marrakech, dans les installations du Prestigia Football PSG, du 17 au 27 juin 2026.

Il s'agit d'un camp d'entraînement décrit comme intensif, ouvert uniquement aux joueurs amateurs de 18 ans et moins, sous réserve d'une autorisation parentale, et aux professionnels jusqu'à 23 ans. Celui-ci porte une devise claire : "onze jours, un palier" et promet aux joueurs inscrits de passer un véritable cap dans leur carrière.

Un stage élitiste avec Victor Osimhen et Nii Okyne

Au programme, des sessions d'entraînement à haute intensité, mais aussi une récupération encadrée et de haut niveau, une analyse vidéo pointilleuse et d'autres aspects qui font partie de la vie quotidienne d'un footballeur professionnel.



Une expérience élitiste, accompagnée par l'attaquant du Galatasaray Victor Osimhen. L'inscription est disponible via ce lien.